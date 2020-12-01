Россияне наконец-то выбрали судно для завершения строительства "Северного потока – 2"

Оператор строительства магистрального газопровода "Северного потока – 2", проложенного из России в Германию по дну Балтийского моря — компания Nord Stream 2 — наконец-то выбрал судно для завершения прокладки последнего участка трубопровода по дну моря.

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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на германское агентство по надзору за работами, российская компания нашла способ обойти санкции США, которые привели к остановке проекта.

Германское морское и гидрографическое агентство заявило во вторник, 1 декабря, что "оно предполагает", что компания использует трубоукладчик "Академик Черский". Если это подтвердится, это положит конец тайне того, как "Газпром" намерен завершить работы после того, как в конце 2019 года швейцарская AllSeas Group SA вышла из проекта.

Как пишет информагентство, проект стоимостью в 11,2 млрд долларов позволит доставить российский газ напрямую в Германию, что усилит напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, который заявляет, что Европа уже получает слишком много энергии от своего восточного соседа. Конгресс в Вашингтоне готов наложить новую порцию штрафов на компании, работающие на Nord Stream 2, ужесточающие меры, введенные год назад.

Компания Nord Stream 2 заявила во вторник, что озвучит название судна позже, и что работы могут возобновиться 5 декабря.

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А тем временем судно снабжения "Иван Сидоренко", необходимое для достройки "Северного потока – 2", покинуло порт Калининграда и вышло в Балтийское море, сообщает сервис MarineTraffic.

Также стало известно, что в Балтийском море на рейде возле "Академика Черского" стоят суда снабжения "Умка" и "Финвал" и судно обеспечения "Балтийский исследователь".

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что 2 октября единственное российское судно, способное достроить газопровод – трубоукладчик "Академик Черский", – вышло из немецкого порта Мукран на острове Рюген и отправилось в Балтийское море. Судя по всему, за два месяца оно так ничего и не сделало.

Также напомним, что три американских сенатора – Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон – пригрозили оператору порта Мукран санкциями за помощь в строительстве "Северного потока – 2". Они направили официальное предупреждение немецкой компании Faehrhafen Sassnitz, что компания попадет под санкции США сразу же после того, как "Академик Черский" опустит первую трубу в воду.

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