Судно, способное достроить Nord Stream 2, вышло в море и дразнит сенаторов США

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел из порта в Балтийское море

На фоне разговоров о заморозке строительства "Северного потока – 2" единственное российское судно, способное достроить газопровод - трубоукладчик "Академик Черский", – вышло из немецкого порта Мукран на острове Рюген и отправилось в Балтийское море.

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Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Возможный новый маршрут судна к настоящему времени не заявлен. Статус судна, судя по данным портала, — ограниченная маневренность на небольшом расстоянии от берега.

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Напомним, что три американских сенатора – Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон -пригрозили оператору порта Мукран санкциями за помощь в строительстве "Северного потока – 2". Они направили официальное предупреждение немецкой компании Faehrhafen Sassnitz, что компания попадет под санкции США сразу же после того, как "Академик Черский" опустит первую трубу в воду.

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Также напомним, власти города Засниц, где расположен порт Мукран, нервничают из-за угроз США разорить его за помощь "Северному потоку – 2". Порт служит логистической базой Nord Stream 2, там хранятся трубы для строительства трубопровода и стоит "Академик Черский".

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