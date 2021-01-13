Траты в локдаун: на чем сэкономим, за что переплатим

Вырастут счета за коммуналку, но сократятся расходы на проезд, носки и косметику

Локдаун существенно изменил соотношение текущих расходов украинцев. Если сидишь дома, уменьшаются, например, траты на проезд. Но увеличатся счета за январь на оплату коммунальных услуг, так как становится больше расход воды и "тока".

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Мы оценили, станут больше или меньше, и насколько, расходы среднестатистической украинской семьи – это двое работающих взрослых и ребенок-школьник.

Как считали

Для примера мы взяли городское семейство, проживающее в многоэтажке Киева. С началом локдауна папу перевели на удаленную работу, мама ушла в неоплачиваемый отпуск, а сын – на дистанционное обучение. То есть доходы семьи уменьшились примерно наполовину.

Какие расходы стали больше

Очевидно, что локдаун не повлиял на оплату счетов за отопление, они зависят только от температуры воздуха за окном. Но за пользование другими коммунальными благами счета вырастут. Прежде всего это касается воды и электроэнергии.

Расходы за пользование газом учитывать не будем, приняв, что многоэтажка не газифицирована, а в квартирах установлены электрические плиты. Заметим, что даже при наличии в доме газа и общедомового либо квартирного счетчика увеличением расходов на пользование им можно пренебречь ввиду их незначительности – оценочно до 5 грн/месяц.

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Холодная и горячая вода

Примем, что в квартире установлены счетчики воды, но наше семейство использует воду по нормам. Напомним: это 2,4 куб. м холодной воды и 1,6 куб. м горячей воды на человека в месяц.

Так как люди теперь находятся в доме больше по времени на 35% (8-часовый рабочий день плюс время на дорогу на работу, в школу и обратно), примем, что и расход воды также станет больше на 35%. Это затраты на дополнительное мытье рук, посуды, санитарные нужды и так далее.

Несложно подсчитать, что при обычном распорядке дня семья платит за холодную воду около 160 грн/месяц, за горячую – около 400 грн/месяц. Теперь траты вырастут соответственно, на 55 грн и на 145 грн, в сумме 200 грн/мес.

Электроэнергия

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Также будем считать, что по "току" семья укладывается в социальные нормы: 170 кВт-ч в месяц на трех человек. В январе за них придется уплатить 286 грн. Но с учетом 35% роста за счет расходов на работу электроприборов и бытовой техники получится 386 грн или на 100 грн больше.

Больше дополнительных расходов мы не обнаружили, поэтому подытожим: коммуналка из-за локдауна подорожает для нашей семьи примерно на 300 грн.

Какие расходы стали меньше

Проезд

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Расходы на проезд возьмем минимальные: по 16 грн в день с каждого работающего, из расчета одна поездка на работу и обратно на общественном транспорте. С учетом 20 рабочих дней, получается экономия 640 грн. Примем, что школа, которую посещает сын, находится в пределах пешей доступности.

Косметика и гигиена

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Главная статья экономии – на женской косметике. Опрос коллег-женщин показал, что в среднем расходы на повседневную "боевую раскраску" хорошего качества составляют у дам до 1500 грн ежемесячно. То есть каждый день пребывания дома сбережет около 75 грн.

На мужских "банных" принадлежностях столько сэкономить не удастся. Если бриться не ежедневно, а раз в неделю, можно сберечь не более 100 грн – за счет снижения расходов на пенку для бритья, лосьоны, бритвенные станки и т. д.

Одежда и обувь

Затраты на одежду и обувь уменьшатся, но лишь потенциально. Вряд ли, садясь за компьютер, глава семейства будет одеваться так, как одевается в офис. То же касается и остальных членов семьи.

А это значит, что продлится срок службы одежды, обуви и т. д. То есть, туфли, ботинки, сапоги реже потребуют ремонта. А рубашку, блузки, и главное – пресловутые носки, приобрести которые в локдаун стало проблемой, также можно будет купить на пару-тройку месяцев позже. Оценить в деньгах экономию непросто, но в перспективе она проявится.

Отдых и другие

В локдаун закрыты театры и кинотеатры, концертные залы, музеи, спортзалы и так далее. Вынужденная экономия составит от 600 грн (из расчета посещения кинотеатра всей семьей два раза в месяц), до 1,5-2 тыс. грн и более. Например, если мама посещала кружок бальных танцев, сын занимался в футбольной секции, а папа ходил в спортзал-"качалку". В локдаун это все закрыто.

Выводы

В целом локдаун окажется полезным для семейного бюджета. Рост расходов на коммунальные услуги перекроет экономия на затратах на проезд, культурную жизнь, отдых и спорт. Только вряд ли украинцы будут в восторге от таких перспектив сбережения денег.

О том, как во время карантина сделать косметические процедуры, покраску волос и даже стрижку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Сюжет Эльвины Сеитбуллаевой и Никиты Воробьева Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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