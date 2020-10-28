Продукты дорожают. Сколько украинцы тратят на еду?

В Украине все овощи "борщевого набора" сейчас стоят дешевле, чем год назад. А вот стоимость подсолнечного масла, сахара и круп подскочила. Как выяснили журналисты "Сегодня", стоимость минимального набора продуктов – примерно 200 гривен. Такую сумму украинцы оставляют в магазинах в среднем по два-три раза в неделю.

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То есть стоимость минимальной "продуктовой корзинки" колеблется от 400 до 600 гривен за неделю. Это 1600-2400 гривен в месяц. В эту сумму не входят закупки, которые делаются про запас.

Как показал наш опрос, украинцы хранят дома запасы круп, муки и консервов. А несколько раз в неделю ходят за скоропортящимися продуктами. В этот список чаще всего входят хлеб, молоко, яйца, сыр, мясо и овощи.

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Хлеб сейчас стоит от 11 гривен за буханку. Стоимость мяса на киевском рынке стартует от 60 гривен за килограмм. За литр молока придется отдать от 20 гривен на рынке и от 23 – магазине. А десяток яиц стоит не менее 22 гривен. Кусок твердого сыра – это около 30 гривен.

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Кроме того, у каждого есть индивидуальные предпочтения – кто-то не может жить без сладкого, а кто-то вместо мяса покупает рыбу. Такие дополнительные продукты обходятся примерно в 60 гривен во время каждого похода в магазин.

Напомним, ранее фермеры предупреждали украинцев о низком урожае овощей и объясняли, что будет с ценами на "борщовый набор".

Также сообщалось, что потребительская инфляция в Украине в сентябре 2020 года в годовом выражении – по сравнению с сентябрем 2019 года – составила 2,3%, замедлившись с 2,5%, зафиксированных в августе.

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