В Украине изменятся платежки за отопление и воду

В Украине изменится вид платежек за отопление и воду, а также упростится процесс заключения договоров на оказание ЖКХ-услуг. Кроме того, для поставщиков услуг установили новый дедлайн по установке счетчиков тепла и воды.
Такие изменения предусматривает принятый Верховной Радой во втором чтении законопроект № 2458, сообщили в Министерстве развития громад и территорий.
Как изменятся платежки?
Платежка за коммунальные услуги станет более понятной. Например, сейчас плата за поставку тепловой энергии и горячей воды может состоять из девяти платежей, за каждый из которых банки берут комиссию за обслуживание.
Новый лимит для публичного договора присоединения – три платежа.
За тепло:
- плата за услугу по снабжению тепловой энергии;
- плата за услугу по снабжению горячей водой;
- плата за абонентское обслуживание.
За воду:
- плата за услугу по централизованному водоснабжению;
- плата за услугу по централизованному водоотведению;
- плата за абонентское обслуживание.
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Что еще нового в законе?
1. Упрощается порядок заключения договоров в сфере коммунальных услуг.
Публичный договор присоединения позволит предприятиям мгновенно переводить всех потребителей на новые договоры. Это даст возможность уменьшить финансовые затраты и сэкономить время как исполнителю, так и потребителям.
2. Решен вопрос техобслуживания внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах.
Обслуживание сетей во многих случаях не проводилось с 2015 года. Теперь закон четко устанавливает условия техобслуживания. А ответственным за его проведение станет оператор газораспределительных систем (или другой субъект хозяйствования, который имеет право на выполнение таких работ).
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3. Завершается оборудование домов счетчиками тепла и воды.
С 2017 года в Украине действует закон, который предусматривает 100% учет коммунальных услуг. Но пока что жилые здания оснащены счетчиками тепловой энергии на 81,7%, воды – на 75,6%. Новые правила дают время на установку счетчиков до 1 августа 2022 года. После этой даты за отсутствие счетчиков будут штрафовать – но не самих потребителей, а компанию, которая предоставляет услуги.
Напомним, в Украине вновь растет задолженность за коммунальные услуги. В октябре 2020 года долги населения составили 56,1 млрд гривен. Это на 1,7 млрд гривен больше, чем месяцем ранее.
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