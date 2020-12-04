В Украине изменятся платежки за отопление и воду

В Украине изменится вид платежек за отопление и воду, а также упростится процесс заключения договоров на оказание ЖКХ-услуг. Кроме того, для поставщиков услуг установили новый дедлайн по установке счетчиков тепла и воды.

Реклама

Такие изменения предусматривает принятый Верховной Радой во втором чтении законопроект № 2458, сообщили в Министерстве развития громад и территорий.

Как изменятся платежки?

Платежка за коммунальные услуги станет более понятной. Например, сейчас плата за поставку тепловой энергии и горячей воды может состоять из девяти платежей, за каждый из которых банки берут комиссию за обслуживание.

Новый лимит для публичного договора присоединения – три платежа.

Реклама

За тепло:

плата за услугу по снабжению тепловой энергии;

плата за услугу по снабжению горячей водой;

плата за абонентское обслуживание.

За воду:

плата за услугу по централизованному водоснабжению;

плата за услугу по централизованному водоотведению;

плата за абонентское обслуживание.

Читайте также: Украинцам запретили самовольно отказываться от центрального отопления

Что еще нового в законе?

1. Упрощается порядок заключения договоров в сфере коммунальных услуг.

В тренде Прощение долгов и налоговые каникулы: Рада согласилась помочь бизнесу

Реклама

Публичный договор присоединения позволит предприятиям мгновенно переводить всех потребителей на новые договоры. Это даст возможность уменьшить финансовые затраты и сэкономить время как исполнителю, так и потребителям.

2. Решен вопрос техобслуживания внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах.

Обслуживание сетей во многих случаях не проводилось с 2015 года. Теперь закон четко устанавливает условия техобслуживания. А ответственным за его проведение станет оператор газораспределительных систем (или другой субъект хозяйствования, который имеет право на выполнение таких работ).

Читайте также: Украинцы могут сэкономить на газе до 40% – "Нафтогаз"

3. Завершается оборудование домов счетчиками тепла и воды.

Реклама

С 2017 года в Украине действует закон, который предусматривает 100% учет коммунальных услуг. Но пока что жилые здания оснащены счетчиками тепловой энергии на 81,7%, воды – на 75,6%. Новые правила дают время на установку счетчиков до 1 августа 2022 года. После этой даты за отсутствие счетчиков будут штрафовать – но не самих потребителей, а компанию, которая предоставляет услуги.

Напомним, в Украине вновь растет задолженность за коммунальные услуги. В октябре 2020 года долги населения составили 56,1 млрд гривен. Это на 1,7 млрд гривен больше, чем месяцем ранее.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как изменятся счета за электроэнергию.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама