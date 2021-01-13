Витрати в локдаун: на чому зекономимо, за що переплатимо

Зростуть рахунки за комуналку, але скоротяться витрати на проїзд, шкарпетки і косметику

Локдаун істотно змінив співвідношення поточних витрат українців. Якщо сидиш вдома, зменшуються, наприклад, витрати на проїзд. Але зростають рахунки за січень на оплату комунальних послуг, адже стає більшою витрата води і "струму".

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Ми оцінили, стануть більшими чи меншими, і наскільки, витрати середньостатистичної української родини – це двоє дорослих, які працюють, і дитина-школяр.

Як рахували

Для прикладу ми взяли міське сімейство, яке проживає в багатоповерхівці Києва. З початком локдауну тата перевели на віддалену роботу, мама пішла в неоплачувану відпустку, а син – на дистанційне навчання. Тобто доходи родини зменшилися приблизно наполовину.

Які витрати стали більшими

Очевидно, що локдаун не вплинув на оплату рахунків за опалення, вони залежать тільки від температури повітря за вікном. Але за користування іншими комунальними благами рахунки зростуть. Насамперед це стосується води та електроенергії.

Витрати за користування газом враховувати не будемо, прийнявши, що багатоповерхівка не газифікована, а в квартирах встановлені електричні плити. Зауважимо, що навіть за наявності в будинку газу і загальнобудинкового чи квартирного лічильника збільшенням витрат на користування ним можна знехтувати через їхню меншовартість – оціночно до 5 грн/місяць.

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Холодна і гаряча вода

Приймемо, що в квартирі встановлені лічильники води, але наше сімейство використовує воду за нормами. Нагадаємо: це 2,4 куб. м холодної води і 1,6 куб. м гарячої води на людину на місяць.

Через те, що люди нині перебувають в домі більше за часом на 35% (8-годинний робочий день плюс час на дорогу на роботу, в школу і назад), приймемо, що й витрата води також стане більшою на 35%. Це витрати на додаткове миття рук, посуду, санітарні потреби тощо.

Нескладно підрахувати, що за звичайного розпорядку дня родина платить за холодну воду близько 160 грн/місяць, за гарячу – близько 400 грн/місяць. Тепер витрати зростуть відповідно, на 55 грн і на 145 грн, в сумі 200 грн/міс.

Електроенергія

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Також будемо вважати, що за "током" родина укладається в соціальні норми: 170 кВт·год на місяць на трьох осіб. У січні за них муситимемо сплатити 286 грн. Але з урахуванням 35% зростання через витрати на роботу електроприладів та побутової техніки вийде 386 грн або на 100 грн більше.

Більше додаткових витрат ми не виявили, тому підсумуємо: комуналка через локдаун подорожчає для нашої родини приблизно на 300 грн.

Які витрати стали меншими

Проїзд

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Витрати на проїзд візьмемо мінімальні: по 16 грн на день з кожної особи, яка працює, з розрахунку одна поїздка на роботу і назад на громадському транспорті. З урахуванням 20 робочих днів, виходить економія 640 грн. Приймемо, що школа, яку відвідує син, розташована в межах пішої доступності.

Косметика та гігієна

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Головна стаття економії – на жіночій косметиці. Опитування колег-жінок показало, що загалом витрати на повсякденне "бойове розфарбовування" хорошої якості складають у дам до 1500 грн щомісяця. Тобто кожен день перебування вдома збереже близько 75 грн.

На чоловічому "банному" приладді стільки заощадити не вдасться. Якщо голитися не щодня, а раз на тиждень, можна зберегти не більше 100 грн – завдяки зниженню витрат на пінку для гоління, лосьйони, бритвені верстати тощо.

Одяг та взуття

Витрати на одяг і взуття зменшаться, але лише потенційно. Навряд чи, сідаючи за комп'ютер, глава сімейства буде одягатися так, як одягається в офіс. Те ж стосується й інших членів родини.

А це означає, що триватиме строк служби одягу, взуття тощо. Тобто, туфлі, черевики, чоботи рідше зажадають ремонту. А сорочку, блузки, і головне – горезвісні шкарпетки, придбати які в локдаун стало проблемою, також можна буде придбати на пару-трійку місяців пізніше. Оцінити в грошах економію непросто, але в перспективі вона проявиться.

Відпочинок та інше

У локдаун зачинені театри і кінотеатри, концертні зали, музеї, спортзали тощо. Вимушена економія складе від 600 грн (з розрахунку відвідування кінотеатру усією родиною двічі на місяць), до 1,5-2 тис. грн і більше. Наприклад, якщо мама відвідувала гурток бальних танців, син займався у футбольній секції, а тато ходив у спортзал- "качалку". У локдаун це все зачинено.

Висновки

Загалом локдаун виявиться корисним для сімейного бюджету. Зростання витрат на комунальні послуги перекриє економія на витратах на проїзд, культурне життя, відпочинок і спорт. Тільки навряд чи українці будуть у захваті від таких перспектив заощадження грошей.

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