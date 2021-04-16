Страны скупают пшеницу и растительное масло. Почему во всем мире дорожают продукты

На мировых рынках растет спрос на качественный товар, особенно заметно это у богатых стран

Во всем мире почти год продолжается рост цен на продукты, при этом весной 2021 года в Украине он совпал с сезонным подорожанием накануне Пасхи и продолжительных майских праздников. При этом дорожают не только привозные, но а производимые украинскими аграриями сахар, растительное масло, зерно, мука и т.д. Почему так происходит – разбирался сайт "Сегодня".

Реклама

Одной из причин подорожания продуктов в Украине производители и эксперты называют рост цен на мировых рынках. И хотя страна экспортирует продукты – цены на внутреннем рынке колеблются вместе с мировыми.

Экономический эксперт Алексей Дорошенко говорит:

"Одна из причин подорожания продуктов на мировых рынках – повышение ценности качественного товара. Эта причина проявилась не сейчас, она набирает силу уже два десятилетия. Спрос на продукты растет в том числе из-за роста населения. А кроме того, есть тренд на здоровое питание, и продукты становятся все более "премиальными". Если мы говорим о рынках США и Европы, там продукты тоже все более востребованы и все больше дорожают. Причем даже в период пандемии наблюдается рост цен на более дорогую и качественную продукцию".

По его словам, на цены повлияла также пандемия COVID-19 и приобретенный опыт локдауна, когда были закрыты целые страны и нарушены цепочки поставок.

Читайте также: Украинцев напугали свининой по 150 гривен: что происходит с ценами

"Например, пшеница дорожает из-за того, что многие страны стали делать запасы зерна. Ведь это товар длительного хранения. Пшеницей запасаются сейчас государства Ближнего Востока, Африки, где невысокий уровень жизни, где хлеб является неотъемлемой частью рациона людей и доступным продуктом. Причем они даже снижают требования к качеству зерна. Но я надеюсь, что уже летом влияние этого фактора начнет снижаться, по крайней мере станет не таким сильным", – говорит Дорошенко.

Реклама

По его мнению, фактор ковида будет актуален еще несколько лет, но такие большие запасы уже никто делать не будет.

Рост цен на постное масло эксперты также частично связывают с разрывами в цепочках поставок в связи с пандемией. Но это не единственная причина.

"Сейчас стали дорожать все виды растительных масел, не только подсолнечное. В том числе из-за изменения структуры потребления масла в мире. Например, глобальную конкуренцию подсолнечному маслу составляет пальмовое масло. Цены на него имеют определенную цикличность, в том числе в зависимости от спроса. И цены на другие растительные масла также зависят от этого", – говорит Дорошенко.

Так, фьючерсы на пальмовое масло растут с апреля 2020 года и за это время поднялись с 630 до 1160 долларов за тонну. Причем активный рост продолжается до сих пор, а значит, рассчитывать на снижение цен на растительное масло не приходится.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что продукты продолжают дорожать, и выяснял,станет ли Пасха золотой?

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама