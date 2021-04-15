Все уже дороже, чем в Польше – "пасхальная корзина" дорожает, что будет с ценами к празднику

Производители и продавцы повышают цены на ходовой товар без всяких оснований, рассчитывая, что перед праздником все равно купят. И, как правило, не ошибаются

Ни для кого не секрет, что перед большими праздниками ингредиенты для традиционных блюд начинают дорожать. Продукты для оливье – перед новым годом, продукты для кутьи – перед Рождеством. Перед Пасхой начинают дорожать не только мука, яйца и творог, из которых пекутся куличи, но также мясо и другие продукты, которые принято святить в Светлое Воскресенье.

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Сайт "Сегодня" поинтересовался, что происходит с ценами на продукты, которые входят в "пасхальную корзину", в этом году, и сколько еще продлится подорожание.

Пасха становится "золотой"

Многие украинцы давно знают о том, что перед праздниками цены растут, а потому стараются закупить продукты заранее. Но в этом году к "сезонному" подорожанию, которое обычно заканчивается сразу после праздника, добавился еще один фактор. А именно – рост цен на мировых рынках продуктов питания, которые экспортирует Украина. Этот рост продолжается уже не первый месяц и вряд ли закончится в ближайшее время. В результате весеннее подорожание продуктов оказалось особенно ощутимым, по сравнению в предыдущими годами.

Так, мука с начала года уже подорожала примерно на 10%. Причем особенно активно цены начали расти с февраля. По данным сайта minfin.com.ua, который отслеживает цены на продукты в торговых сетях, килограмм муки "Хуторок" в январе стоил в среднем 18,13 грн, а сейчас – 19,45 грн. Причем 50 копеек прибавились к цене только за последних две недели.

Сахар тоже постоянно дорожает с минувшего сентября, но особенно активно начал дорожать в апреле. В начале этого года он продавался в среднем по 20,76 грн за килограмм, в начале апреля – по 23,42 грн. А за две недели апреля цены выросли еще почти на полторы гривни – до 24,82 грн за кг.

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Яйца за последних два месяца подорожали почти вдвое. И, хотя в последние недели цены на них перестали расти, а на некоторые марки даже снизились на пару гривен, ближе к Пасхе возможен новый виток цен. Например, на оптовом рынке "Шувар" на этой неделе средние цены выросли на 50 копеек. А это значит, что через несколько дней могут повыситься цены и в розничной сети.

Несколько утешает, что цены на молоко и сливочное масло, которые тоже входят в состав пасок, в последнее время падают. Правда, этой зимой молоко было в полтора раза дороже, чем год назад. Но с 1 марта оптовые цены снизились в среднем с 28,5 грн до 20,5 грн за пачку молока. Хотя в рознице 900-граммовый пакет "Яготинского" молока стоит гораздо больше – от 28,1 до 30,2 грн.

Сливочное масло продолжало дорожать и в апреле. С начала месяца цены поднялись в среднем на 3 грн – с 42,6 до 45,7 грн за 200-граммовую пачку. Однако в последнюю неделю наметилась некая стабилизация и даже снижение цен на несколько десятков копеек. Оптовые цены на этой неделе упали больше чем на 10%, так что поводов для повышения цен в рознице, вроде как, нет.

В принципе, весной цены на молочную продукцию традиционно падают. Так что нового серьезного подорожания, скорее всего, не увидим. Однако за несколько дней до Пасхи возможен временный скачок цен, когда люди будут закупать продукты для пасок.

Свинина к Пасхе тоже растет в цене

Предпосылок к подорожанию мяса сегодня нет. Из-за кризиса люди стали экономить, спрос на мясо упал. Поэтому производители не рискуют поднимать цены. Даже несмотря на то, что, по их словам, серьезно подорожали корма.

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Например, цены на свиную грудинку в супермаркетах снизились со 109 грн в октябре до 103 грн в начале апреля. Свиная лопатка подешевела за тот же период со 108,5 до 106, 5 грн. Конечно, снижение небольшое, но приятно, что хоть не дорожает.

Однако перед Пасхой свинина обычно растет в цене. Так, в прошлом году за неделю до Пасхи цены на мясо выросли в опте со 115 грн до 125 грн за килограмм. А через неделю после нее начали снижаться.

Такую же ситуацию будем наблюдать, скорее всего, и в этом году. На оптовом рынке "Шувар" цены на свинину уже начали расти. Например, на окорок оптовая цена уже поднялась с 91,5 грн 6 апреля до 98 грн. Сало подорожало с 90 до 95 грн за килограмм. А вот на говядину цены перед Пасхой не растут.

Постное масло подорожало с осени вдвое

Рекордсменом последних дней по росту цены стало постное масло. На оптовых рынках оно стало дорожать с конца февраля. Так, на "Шуваре" с тех пор оптовые цены выросли почти на 50% – с 36,5 грн до до 53,5 грн за литр подсолнечного масла. А с октября 2020-го масло подорожало практически вдвое.

В розничных сетях олия уже давно продается не в литровых бутылках. Чтобы не пугать покупателей ростом цен, производители потихоньку уменьшают емкость тары до 900, 850 и даже 750 мл. Так, в "Метро" 850 мл "Олейны" стоит уже 57,7 грн, в "Ашане" – 52,4 грн.

Почему растут цены на мировых рынках

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Одной из причин подорожания продуктов в Украине производители и эксперты называют рост цен на мировых рынках. Украина экспортирует продукты питания, и цены на внутреннем рынке колеблются вместе с мировыми.

"Одна из причин подорожания продуктов питания на мировых рынках – повышение ценности качественного товара. Эта причина проявилась не сейчас, она набирает силу уже два десятилетия. Спрос на продукты питания растет, в том числе, из-за роста населения. А кроме того, есть тренд на здоровое питание, и продукты становятся все более "премиальными". Если мы говорим о рынках США и Европы, там продукты питания тоже все более востребованы и все больше дорожают. Причем даже в период пандемии наблюдается рост цен на более дорогую и качественную продукцию", – говорит экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Кроме того, по его словам, на цены повлияла пандемия COVID-19 и приобретенный опыт локдауна, когда были закрыты целые страны и нарушены цепочки поставок.

"Например, пшеница дорожает из-за того, что многие страны стали делать запасы зерна. Ведь это товар длительного хранения. Пшеницей запасаются сейчас государства Ближнего Востока, Африки, где невысокий уровень жизни, где хлеб является неотъемлемой частью рациона людей и доступным продуктом. Причем они даже снижают требования к качеству зерна. Но я надеюсь, что уже летом влияние этого фактора начнет снижаться, по крайней мере станет не таким сильным. Хотя, на мой взгляд, сам фактор ковида будет актуален еще несколько лет, но такие большие запасы уже никто делать не будет", – считает Алексей Дорошенко.

Рост цен на постное масло эксперты, кстати, также частично связывают с разрывами в цепочках поставок в связи с пандемией. Но это не единственная причина.

"Сейчас стали дорожать все виды растительных масел, не только подсолнечное. В том числе из-за изменения структуры потребления масла в мире. Например, глобальную конкуренцию подсолнечному маслу составляет пальмовое масло. Цены на него имеют определенную цикличность, в том числе в зависимости от спроса. И цены на другие растительные масла также зависят от этого", – говорит Алексей Дорошенко.

Так, фьючерсы на пальмовое масло растут с апреля 2020 года и за это время поднялись с 630 до 1160 долларов за тонну. Причем активный рост продолжается до сих пор, а значит, рассчитывать на снижение цен на олию не приходится.

На цены влияют налоги и торговые наценки

Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что рост цен в Украине связан не только с ценами на мировых рынках. Ведь в той же Польше цены на продукты питания дешевле, чем в Украине, хотя эта страна больше интегрирована в мировые рынки, чем наше государство.

"В Польше литровая бутылка подсолнечного масла стоит сейчас, в пересчете на наши деньги, 27-28 грн", – приводит пример Алексей Кущ.

Эксперт не исключает, что одна из наших "внутренних" причин роста цен на продукты может заключаться в сговоре крупных ритейлеров.

"У нас розничный рынок фактически монополизирован крупными игроками, которые могут вступать между собой в сговор. Хотя объективности ради стоит сказать, что такая торговая модель является производной от уровня бедности населения. То есть, если население бедное, торговые сети не могут зарабатывать на обороте товаров, как в западных странах. У нас зарабатывают в основном на торговой марже. Ведь определенный набор социальных товаров люди всегда будут покупать", – объясняет Алексей Кущ.

Еще одна причина, по мнению эксперта, связана с законодательством относительно налога на добавленную стоимость – НДС.

"У нас экономическая модель направлена на максимальное стимулирование экспорта сырья и угнетение отечественной переработки. То есть она нацелена на то, чтобы максимально вывозить из страны товары. Это проявляется, например, в том, что недавно снизили НДС именно продавцам сельскохозяйственного сырья, а не производителям. В Европе на социальные товары и услуги существуют пониженные ставки: 5, 7, иногда ноль процентов. Под эти пониженные ставки попадают как раз овощи, фрукты, молоко и мясо. НДС – это косвенный налог, который уплачивается потребителем, покупающим товары. И ставки снижаются как раз для того, чтобы социальные продукты стоили дешевле", – говорит Алексей Кущ.

Сколько стоят овощи нового урожая и безопасно ли их покупать – смотрите в сюжете:

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