Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продукти

На світових ринках зростає попит на якісний товар, особливо помітно це у багатих країнах

У всьому світі майже рік триває зростання цін на продукти, при цьому навесні 2021 року в Україні воно збіглося в часі з сезонним подорожчанням напередодні Великодня і тривалих травневих свят. При цьому дорожчають не лише привізні, а й вироблені українськими аграріями цукор, олія, зерно, борошно тощо. Чому так відбувається – розбирався сайт "Сьогодні".

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Однією з причин подорожчання продуктів в Україні виробники та експерти називають зростання цін на світових ринках. І хоча країна експортує продукти – ціни на внутрішньому ринку коливаються разом зі світовими.

Економічний експерт Олексій Дорошенко каже:

"Одна з причин подорожчання продуктів на світових ринках – підвищення цінності якісного товару. Ця причина проявилася не тепер, вона набирає чинності вже два десятиліття. Попит на продукти зростають у тому числі через зростання населення. А крім того, є тренд на здорове харчування, і продукти стають дедалі більш "преміальними". Якщо ми говоримо про ринки США і Європи, там продукти теж все більш затребувані і все більше дорожчають. Причому навіть у період пандемії спостерігається зростання цін на дорожчу і якісну продукцію".

За його словами, на ціни вплинула також пандемія COVID-19 і набутий досвід локдауну, коли були закриті цілі країни і порушені ланцюжки поставок.

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"Наприклад, пшениця дорожчає через те, що чимало країн стали робити запаси зерна. Адже це товар тривалого зберігання. Пшеницею запасаються зараз держави Близького Сходу, Африки, де невисокий рівень життя, де хліб є невід'ємною частиною раціону людей і доступним продуктом. Причому вони навіть знижують вимоги до якості зерна. Але я сподіваюся, що вже влітку вплив цього чинника почне знижуватися, принаймні стане не таким сильним", – каже Дорошенко.

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На його думку, чинник ковіду буде актуальний ще кілька років, але такі великі запаси вже ніхто робити не буде.

Зростання цін на олію експерти також частково пов'язують з розривами в ланцюжках поставок у зв'язку з пандемією. Але це не єдина причина.

"Наразі стали дорожчати всі види олій, не тільки соняшникова. У тому числі через зміни структури споживання олії в світі. Наприклад, глобальну конкуренцію соняшниковій олії становить пальмова. Ціни на неї мають певну циклічність, в тому числі залежно від попиту. І ціни на інші олії також залежать від цього", – каже Дорошенко.

Так, ф'ючерси на пальмову олію ростуть з квітня 2020 року і за цей час піднялися з 630 до 1160 доларів за тонну. Причому активне зростання триває досі, а отже , розраховувати на зниження цін на олію не доводиться.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що продукти продовжують дорожчати, і з'ясовував, чи стане Великдень золотим?

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