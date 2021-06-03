Симрис в Швеции полностью перешел на зеленую электроэнергию

Жители населенного пункта не только производят электричество, но и участвуют в распределении ресурса

Симрис, Швеция / Фото: comselsystem.com

Село Симрис на юге Швеции полностью перешло на потребление энергии из возобновляемых источников. Речь идет о солнечной и ветряной энергетике. Проектом занимается энергетическая компания E.ON в рамках европейской программы Interflex, направленной на развитие высокотехнологичных локальных энергетических систем.

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Об этом сообщает Eco town.

Электроэнергию для 140 домохозяйств производят солнечные и ветроэлектростанции мощностью 440 кВт и 500 кВт соответственно. Стабильность энергоснабжения обеспечивает накопитель энергии мощностью 800 кВт.

Проект призван обеспечить стабильное энергоснабжение. В то же время жители из обычных потребителей превращаются в "гибких просьюмеров" и "разумных потребителей", которые не только производят и хранят электроэнергию, но и участвуют в регулировании нагрузки с помощью своих управляемых устройств, например, тепловых насосов.

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Эта система позволяет сглаживать пики потребления, делая генерацию более рациональной и экономичной. Кроме того, жители Симриса могут в режиме реального времени следить за выработкой, потреблением и состоянием батарей на сайте энергокомпании.

"С правильной техникой и интеллектуальными решениями мы уже сегодня можем показать, что децентрализованное, возобновляемое и одновременно комфортное энергетическое будущее возможно", – считает глава E.ON Леонард Бирнбаум.

Кроме того, в случае возникновения неполадок в "островной" энергосистеме, Симрис может в любое время и без задержек подключиться к региональной сети.

Напомним, ранее стало известно, что 10-миллионный мегаполис в ЮАР переходит на зеленую энергетику. Мегаполис Йоханнесбург ищет новых поставщиков электроэнергии после того, как в 2020-м правительство заявило, что муниципалитеты могут покупать электроэнергию не у Eskom (южноафриканская коммунальная компания по производству электроэнергии), а у других компаний.

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