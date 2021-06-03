Українська
$ 27,34
33,33
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Симрис в Швеции полностью перешел на зеленую электроэнергию

3 июня, 10:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Жители населенного пункта не только производят электричество, но и участвуют в распределении ресурса

Симрис, Швеция

Симрис, Швеция / Фото: comselsystem.com

Село Симрис на юге Швеции полностью перешло на потребление энергии из возобновляемых источников. Речь идет о солнечной и ветряной энергетике. Проектом занимается энергетическая компания E.ON в рамках европейской программы Interflex, направленной на развитие высокотехнологичных локальных энергетических систем.

Реклама

Об этом сообщает Eco town.

Электроэнергию для 140 домохозяйств производят солнечные и ветроэлектростанции мощностью 440 кВт и 500 кВт соответственно. Стабильность энергоснабжения обеспечивает накопитель энергии мощностью 800 кВт.

Проект призван обеспечить стабильное энергоснабжение. В то же время жители из обычных потребителей превращаются в "гибких просьюмеров" и "разумных потребителей", которые не только производят и хранят электроэнергию, но и участвуют в регулировании нагрузки с помощью своих управляемых устройств, например, тепловых насосов.

Читайте также: ЕБРР готов вложить в украинскую биоэнергетику 55 млн долларов: что мешает инвестициям?

Реклама

Эта система позволяет сглаживать пики потребления, делая генерацию более рациональной и экономичной. Кроме того, жители Симриса могут в режиме реального времени следить за выработкой, потреблением и состоянием батарей на сайте энергокомпании.

В тренде
"Укрзализныця" соединит крайние точки страны: прямой рейс из Чернигова на Прикарпатье и Буковину

"С правильной техникой и интеллектуальными решениями мы уже сегодня можем показать, что децентрализованное, возобновляемое и одновременно комфортное энергетическое будущее возможно", – считает глава E.ON Леонард Бирнбаум.

Кроме того, в случае возникновения неполадок в "островной" энергосистеме, Симрис может в любое время и без задержек подключиться к региональной сети.

Напомним, ранее стало известно, что 10-миллионный мегаполис в ЮАР переходит на зеленую энергетику. Мегаполис Йоханнесбург ищет новых поставщиков электроэнергии после того, как в 2020-м правительство заявило, что муниципалитеты могут покупать электроэнергию не у Eskom (южноафриканская коммунальная компания по производству электроэнергии), а у других компаний.

А о том, как работает первый в Украине промышленный пауэрбанк, узнавайте из видео "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Доллар
Доллар "сделал горку" – ждать ли пике в июнеФинансы
Двойные надбавки к пенсиям, электронные трудовые книжки и возвращение налогов для ФОП – что изменилось с 1 июня
Двойные надбавки к пенсиям, электронные трудовые книжки и возвращение налогов для ФОП – что изменилось с 1 июняЭкономика
Экономия без труда: как это делать с
Экономия без труда: как это делать с "умными" электросчетчикамиЭкономика
Подорожание проезда в киевском метро: сколько платят в других странах
Подорожание проезда в киевском метро: сколько платят в других странахЭкономика
Аттракцион невиданной щедрости: SkyUp и МАУ объявили выгодные акции на билеты
Аттракцион невиданной щедрости: SkyUp и МАУ объявили выгодные акции на билетыЭкономика
Регулирование цен на бензин ударило по карману небогатых и экономных
Регулирование цен на бензин ударило по карману небогатых и экономныхЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять