ЕБРР готов вложить в украинскую биоэнергетику 55 млн долларов: что мешает инвестициям?

Проекты касаются производства электроэнергии и тепла на биомассе и биогазе, связанных с отходами сельского хозяйства

Отходы сельского хозяйства можно превратить в топливо / Фото: Pixabay

Европейский банк реконструкции и развития, который готов инвестировать в Украину до 1 млрд евро ежегодно, прорабатывает в нашей стране ряд проектов в рамках "Программы инноваций в цепочке стоимости устойчивой биоэнергетики" объемом около 55 млн долларов.

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Об этом сообщает издание "Энегореформа" со ссылкой на программного менеджера банка Кирилла Томляка.

Менеджер заявил, что конкретные проекты по биоэнергетике сейчас находятся в банке в стадии разработки технико-экономических обоснований, чтобы в дальнейшем приступить к их финансированию и реализации. Эти проекты касаются производства электроэнергии и тепла на биомассе и биогазе, связанных с использованием отходов сельского хозяйства.

По его словам, программа ЕБРР по поддержке биоэнергетики объемом кредитования около 55 млн долларов была открыта в конце 2019 года и рассчитана на четыре года.

Томляк разъяснил, что в рамках программы ЕБРР готов финансировать проекты стоимостью от 3 млн евро. Для финансирования более дешевых проектов банк может привлечь партнеров. Банк также готов покрывать до 90% разработки ТЭО.

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Он добавил, что банк может предоставить и грантовое финансирование, однако по проектам, которые уже имеют кредит. При этом грант может составлять до 20% стоимости проекта, но не более 0,5 млн долларов.

По его словам, средняя стоимость потенциальных проектов составляет 5 млн долларов. Томляк также отметил, что финансирование по программе не является проектным и предусматривает наличие залога. Он предположил, что это несколько сдерживает интерес к нему. Однако в условиях роста цены природного газа интерес к развитию биоэнергетики тоже растет.

Томляк отметил, что банк рассматривал бы проекты по строительству объектов теплоснабжения на биомассе и назвал перспективным развитие рынка биометана. По его мнению, первые проекты будут предусматривать экспорт биометана в Европу, хотя есть перспектива его использования на транспорте и для производства тепла и электроэнергии.

Банк инициировал специальное исследование, чтобы четче определить украинский потенциал биометана, разобраться с барьерами и подсчитать экономику.

"Мы в процессе, подсчитаем внимательно и поделимся своими наработками", – отметил Томляк. По его словам, необходимо принять соответствующее законодательство, устранив технические и регуляторные барьеры к развитию рынка биометана.

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"Надо, чтобы понятие "биометан" появилось в украинском законодательстве. И чтобы параллельно за ним появилась экономика. Она, как правило, появляется тогда, когда появляются дополнительные механизмы поддержки или растет цена на традиционные энергоносители", – разъяснил Томляк, добавив, что потенциал биометана значительный, "должно все сработать эффективно, чтобы реализовать его в ближайшее время".

Напомним, немецкая транспортно-логистическая компания Hegelmann Group решила пополнить автопарк грузовиками на биометане, поскольку транспортное средство на таком газе уменьшает выбросы вредных веществ на 90-95% по сравнению с дизельным двигателем, а также уменьшает выбросы CO 2 на 95%.

Также сообщалось, чтов Испании делают автомобильное топливо из сточных вод. Компании SEAT и Aqualia совместно ведут разработку способа получения горючего из отработанных органических отходов. Этот проект известен как Life Metha-morphosis и имеет целью совершенствование технологии производства биометана для автомобилей. В качестве источника газа выступает органика из сточных вод.