10-миллионный мегаполис в ЮАР переходит на "зеленую" энергетику

Солнечная батарея - один из источников "зеленой" энергии / Фото: Pixabay

Крупнейший город Южно-Африканской Республике – Йоханнесбург, население которого с окрестностями превышает 10 млн человек, намерен уже к 2030 году обеспечить треть своих потребностей в энергии за счет возобновляемых источников.

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Об этом сообщает издание World-energy.

Мегаполис ищет новых поставщиков электроэнергии после того, как в 2020-м правительство заявило, что муниципалитеты могут покупать электроэнергию не у Eskom (южноафриканская коммунальная компания по производству электроэнергии), а у других компаний. Поэтому местные власти к августу будут искать предложения по поставке электроэнергии из частных источников, пишет Kosatka.Media.

Этот шаг снизит зависимость от Eskom, которая более 13 лет подвергала страну периодическим отключениям электроэнергии из-за ненадежной генерации. Это также возможность борьбы с изменением климата, поскольку почти вся энергия Eskom вырабатывается за счет сжигания угля.

"Йоханнесбург хочет обеспечить достаточную энергетическую безопасность в городе, гарантировать доступность энергии и обеспечить доступность и надежность этой энергии", – заявил в интервью Thabo Mahlatsi ответственный за энергосистему города. Возобновляемая энергия будет закупаться, учитывая степень заинтересованности со стороны частных производителей и использования муниципальных средств для оплаты.

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По его словам, помимо возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и биогаз со свалок, город рассматривает возможность использования водородных топливных элементов и природного газа.

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Напомним, ЕБРР готов вложить в украинскую биоэнергетику 55 млн долларов. Проекты касаются производства электроэнергии и тепла на биомассе и биогазе, связанных с отходами сельского хозяйства.

Также сообщалось, что Евросоюз и Япония создали "зеленый" альянс и будут сотрудничать в водородной энергетике.

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