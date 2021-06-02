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10-мільйонний мегаполіс у ПАР переходить на "зелену" енергетику

2 червня, 23:07

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Місто готове використовувати сонячну енергію, біогаз та водневі паливні елементи

Сонячна батарея - одне з джерел "зеленої" енергії

Сонячна батарея - одне з джерел "зеленої" енергії / Фото: Pixabay

Найбільше місто Південно-Африканській Республіці – Йоганнесбург, населення якого з околицями перевищує 10 млн чоловік, має намір вже до 2030 року забезпечити третину своїх потреб в енергії за рахунок відновлюваних джерел.

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Про це повідомляє видання World-energy.

Мегаполіс шукає нових постачальників електроенергії після того, як в 2020-го уряд заявив, що муніципалітети можуть купувати електроенергію не у Eskom (південноафриканська комунальна компанія з виробництва електроенергії), а у інших компаній. Тому місцева влада до серпня шукатиме пропозиції щодо постачання електроенергії з приватних джерел, пише Kosatka.Media.

Цей крок знизить залежність від Eskom, яка понад 13 років піддавала країну періодичним відключенням електроенергії через ненадійну генерацію. Це також можливість боротьби зі зміною клімату, оскільки майже вся енергія Eskom виробляється за рахунок спалювання вугілля.

"Йоганнесбург хоче забезпечити достатню енергетичну безпеку в місті, гарантувати доступність енергії та забезпечити доступність і надійність цієї енергії", – заявив в інтерв'ю Thabo Mahlatsi відповідальний за енергосистему міста. Відновлювана енергія буде закуповуватися, враховуючи ступінь зацікавленості з боку приватних виробників і використання муніципальних коштів для оплати.

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За його словами, крім відновлювальних джерел енергії, таких як сонячна енергія і біогаз зі звалищ, місто розглядає можливість використання водневих паливних елементів і природного газу.

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Нагадаємо, ЄБРР готовий вкласти в українську біоенергетику 55 млн доларів. Проекти стосуються виробництва електроенергії й тепла на біомасі та біогазі, пов'язаних з відходами сільського господарства.

Також повідомлялося, що Євросоюз і Японія створили "зелений" альянс і будуть співпрацювати у водневій енергетиці.

Нагадаємо, про що ще повідомляли новини "Сьогодні":

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