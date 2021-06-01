ЄБРР готовий вкласти в українську біоенергетику 55 млн доларів: що заважає інвестиціям?

Проекти стосуються виробництва електроенергії та тепла на біомасі та біогазі, пов'язаних з відходами сільського господарства

Відходи сільського господарства можна перетворити на паливо / Фото: Pixabay

Європейський банк реконструкції та розвитку, який готовий інвестувати в Україну до 1 млрд євро щорічно, опрацьовує в нашій країні низку проектів у рамках "Програми інновацій в ланцюжку вартості стійкої біоенергетики" обсягом близько 55 млн доларів.

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Про це повідомляє видання "Енегореформа" з посиланням на програмного менеджера банку Кирила Томляка.

Менеджер заявив, що конкретні проекти з біоенергетики зараз перебувають у банку на стадії розробки техніко-економічних обґрунтувань, щоб у подальшому приступити до їхнього фінансування та реалізації. Ці проекти стосуються виробництва електроенергії й тепла на біомасі та біогазі, пов'язаних з використанням відходів сільського господарства.

За його словами, програма ЄБРР з підтримки біоенергетики обсягом кредитування близько 55 млн доларів була відкрита в кінці 2019 року і розрахована на чотири роки.

Томляк роз'яснив, що в рамках програми ЄБРР готовий фінансувати проекти вартістю від 3 млн євро. Для фінансування дешевших проектів банк може залучити партнерів. Банк також готовий покривати до 90% розробки ТЕО.

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Він додав, що банк може надати і грантове фінансування, проте за проектами, які вже мають кредит. При цьому грант може становити до 20% вартості проекту, але не більш як 0,5 млн доларів.

За його словами, середня вартість потенційних проектів становить 5 млн доларів. Томляк також зазначив, що фінансування за програмою не є проектним і передбачає наявність застави. Він припустив, що це дещо стримує інтерес до нього. Однак в умовах зростання ціни природного газу інтерес до розвитку біоенергетики теж зростає.

Томляк зазначив, що банк розглядав би проекти з будівництва об'єктів теплопостачання на біомасі і назвав перспективним розвиток ринку біометану. На його думку, перші проекти передбачатимуть експорт біометану до Європи, хоча є перспектива його використання на транспорті і для виробництва тепла та електроенергії.

Банк ініціював спеціальне дослідження, щоб чіткіше визначити український потенціал біометану, розібратися з бар'єрами і підрахувати економіку.

"Ми в процесі, підрахуємо уважно і поділимося своїми напрацюваннями", – зазначив Томляк. За його словами, необхідно ухвалити відповідне законодавство, усунувши технічні та регуляторні бар'єри до розвитку ринку біометану.

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"Треба, щоб поняття" біометан "з'явилося в українському законодавстві. І щоб паралельно за ним з'явилася економіка. Вона, як правило, з'являється тоді, коли з'являються додаткові механізми підтримки або зростає ціна на традиційні енергоносії", – роз'яснив Томляк, додавши, що потенціал біометану значний, "має всі спрацювати ефективно, щоб реалізувати його найближчим часом".

Нагадаємо, німецька транспортно-логістична компанія Hegelmann Group вирішила поповнити автопарк вантажівками на біометані, адже транспортний засіб на такому газі зменшує викиди шкідливих речовин на 90-95% порівняно з дизельним двигуном, а також зменшує викиди CO 2 на 95%.

Також повідомлялося, що в Іспанії роблять автомобільне паливо зі стічних вод. Компанії SEAT і Aqualia спільно ведуть розробку способу отримання пального з відпрацьованих органічних відходів. Цей проєкт відомий як Life Metha-morphosis і має на меті вдосконалення технології виробництва біометану для автомобілів. Як джерело газу виступає органіка з стічних вод.