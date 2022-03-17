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Швейцария раскрыла тайну российских офшоров – сколько денег прячет окружение Путина

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17 марта, 18:58
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Рассказываем, сколько денег хранят граждане государства-агрессора в швейцарских офшорах
Швейцария пошла на беспрецедентный шаг
Швейцария пошла на беспрецедентный шаг / Фото: Коллаж: Сегодня

В швейцарских банках хранится около 231 миллиарда долларов российского капитала и именно западные санкции дают уникальную возможность узнать это.

Об этом сообщает британское информационное агентство Reuters.

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По данным Швейцарской ассоциации банкиров, банки этой страны хранят на оффшорных счетах от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков российских клиентов, что равно 213 миллиардов долларов.

Это значит, что масштабы бизнеса русских богачей намного больше, чем балансовые риски,чем некоторые ее финансовые фирмы начали детализировать.

Ранее Швейцария отклоняла запросы о прозрачности таких данных и пошла на этот беспрецедентный шаг, применив санкции ЕС к российским деньгам после вторжения РФ в Украину.

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В настоящее время Швейцария рассматривает возможность усилить давление на россиян. Сопредседатель социал-демократов Маттеа Мейер призвала ограничить любые средства, принадлежащие близким к Путину и его правительству россиянам.

"Часть принадлежит лояльным Кремлю олигархам. Деньги и их деятельность помогают финансировать войну", – сказала она.

Поиск и арест российских активов

Соединенные Штаты создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе, организация получила название REPO.

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Отмечается, что правоохранительные органы США за последние три недели предоставили западным партнерам информацию, которая помогла задержать несколько судов подсанкционных лиц.

Также Минфин США запускает программу вознаграждений Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program. Человек, который предоставит полезную информацию для ареста ограничения или конфискации активов, связанных с коррупцией иностранного правительства, в частности правительства Российской Федерации, получит денежное вознаграждение.

"Сегодня" также писали, как западные партнеры помогают Украине бороться с агрессором и рассказывали, какие отрасли экономики активно будут развиваться после войны.

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