Швейцарія розкрила таємницю російських офшорів – скільки грошей ховає оточення Путіна

Розповідаємо, скільки грошей ховають громадяни держави-агресорки у швейцарських офшорах

Швейцарія пішла на безпрецедентний крок / Фото: Колаж: Сьогодні

У швейцарських банках зберігається близько 231 мільярдів доларів російського капіталу і саме західні санкції дають унікальну можливість дізнатися про це.

Про це повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.

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За даними Швейцарської асоціації банкірів, банки цієї країни зберігають на офшорних рахунках від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків російських клієнтів, що дорівнює 213 мільярдів доларів.

Це означає, що масштаби бізнесу російських багатіїв набагато більші, ніж балансові ризики, які деякі її фінансові фірми почали деталізувати.

Раніше Швейцарія відхиляла запити про прозорість таких даних і пішла на цей безпрецедентний крок, застосувавши санкції ЄС до російських грошей після вторгнення РФ в Україну.

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Наразі Швейцарія розглядає можливість посилити тиск на росіян. Співголова соціал-демократів Маттеа Меєр закликала обмежити будь-які кошти, що належать близьким до Путіна і його уряду росіянам.

"Частина належить лояльним Кремлю олігархам. Гроші та їхня діяльність допомагають фінансувати війну", — сказала вона.

Пошук і арешт російських активів

Сполучені Штати створили міжнародну групу для пошуку і арешту активів російської еліти на Заході, організація отримала назву REPO.

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Відзначається, що правоохоронні органи США за останні три тижні надали західним партнером інформацію, яка допомогла затримати кілька суден підсанкційних осіб.

Також Мінфін США запускає програму винагород Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program. Людина, яка надасть корисну інформацію для арешту обмеження чи конфіскації активів, пов'язаних з корупцією іноземного уряду, зокрема уряду Російської Федерації, отримає грошову винагороду.

"Сьогодні" також писали, як західні партнери допомагають Україні боротися з агресором і розповідали, які галузі економіки активно розвиватимуться після війни.