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"Северный поток – 2" достроят до Дня Независимости Украины – МИД РФ

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
18 августа, 11:07
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В Кремле уверены, что Европейский Союз уже не сможет сорвать запуск газопровода в обход Украины
Лавров ждет скорой готовности "Северного потока - 2"
Лавров ждет скорой готовности "Северного потока - 2" / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

Российский газопровод в обход Украины "Северный поток – 2" достроят 23 августа, накануне Дня Независимости Украины. Подробности завершения строительства не приводятся. Указано лишь, что Россия будет поставлять газ в Германию, Нидерланды и северную Италию.

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Об этом завил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Deutsche Welle.

"[Газопровод] построили практически уже до последней мили", – сказал Лавров.

Он добавил, что все попытки стран ЕС сорвать запуск "Северного потока – 2" "обречены на провал".

Насколько готов "Северный поток – 2"

  1. "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 99%;
  2. Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода;
  3. До завершения второй нитки, как заявляют в РФ, остается порядка 70 км;
  4. Строители "Северного потока – 2" считают, что еще около двух-трех месяцев требуется на тесты и сертификацию, поэтому газ по "трубе" пустят до конца 2021 года.

"Северный поток – 2" – это российский магистральный газопровод в Германию через Балтийское море (длина – 1234 км в одну сторону, 2468 км – по двум ниткам).

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Напомним, чтобы ускорить сертификацию газопровода в ЕС, "Газпром" провоцирует рост цен на газ в Европе. Российская компания отказывается бронировать мощности для дополнительного транзита через Украину. В результате в ЕС формируется дефицит голубого топлива.

В конце мая президент США Джо Байден решил отказаться от новых санкций в отношении швейцарской компании Nord Stream 2 AG, контролирующей строительство российского газопровода "Северный поток – 2". Старые ограничения остались в силе;

В конце июля США и Германия достигли соглашения о запуске "Северного потока – 2". Эти договоренности не устроили Украину и Польшу.

Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":

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