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"Північний потік – 2" добудують до Дня Незалежності України – МЗС РФ

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
18 серпня, 11:07
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У Кремлі впевнені, що Європейський Союз вже не зможе зірвати запуск газопроводу в обхід України
Лавров чекає швидкої готовності "Північного потоку - 2"
Лавров чекає швидкої готовності "Північного потоку - 2" / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

Російський газопровід в обхід України "Північний потік – 2" добудують 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України. Подробиці завершення будівництва не наводяться. Зазначено лише, що Росія буде поставляти газ до Німеччини, Нідерланди і північну Італію.

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Про це завив глава МЗС РФ Сергій Лавров, пише Deutsche Welle.

"[Газопровід] побудували практично вже до останньої милі", – сказав Лавров.

Він додав, що всі спроби країн ЄС зірвати запуск "Північного потоку – 2" "приречені на провал".

Наскільки готовий "Північний потік – 2"

  1. "Північний потік – 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік. зараз проєкт готовий на 99%;
  2. Незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу;
  3. До завершення другої нитки, як заявляють в РФ, залишається близько 70 км;
  4. Будівельники "Північного потоку – 2" вважають, що ще близько двох-трьох місяців потрібно на тести і сертифікацію, тому газ по "трубі" пустять до кінця 2021 року.

"Північний потік – 2"- це російський магістральний газопровід до Німеччини через Балтійське море (довжина – 1234 км в одну сторону, 2468 км – по двом ниткам).

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Нагадаємо, щоб прискорити сертифікацію газопроводу в ЄС, "Газпром" провокує зростання цін на газ в Європі. Російська компанія відмовляється бронювати потужності для додаткового транзиту через Україну. В результаті в ЄС формується дефіцит блакитного палива.

В кінці травня президент США Джо Байден вирішив відмовитися від нових санкцій стосовно швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, що контролює будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2". Старі обмеження залишилися в силі;

В кінці липня США і Німеччина досягли угоди про запуск "Північного потоку – 2". ці домовленості не влаштували Україну та Польщу.

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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