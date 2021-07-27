Самая мощная в мире. На водохранилище в Лаосе построят плавучую солнечную электростанцию

СЭС будет работать в связке с гидроэлектростанцией Нам Теун 2 и поможет экономить ток, добытый с помощью воды

Дамба ГЭС Нам Теун 2 / Фото: afd.fr

Французская энергетическая компания Electricide de France (EDF), которая входила в проект "Южный поток", построит плавучую солнечную электростанцию (СЭС) в Лаосе. Ее мощность составит 240 МВт. СЭС будет расположена на водохранилище гидроэлектростанции Нам Теун 2. Проект станет крупнейшей гибридной плавучей солнечной электростанцией в мире. Она будет размещена на площади 3,2 кв. км водохранилища, что составляет менее 1% от площади водохранилища при полном уровне подачи воды.

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Проект реализуется в рамках соглашения с федеральным правительством, пишут Elektrovesti. Компания, созданная для строительства и эксплуатации объекта, называется Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC).

Куда направят ток с СЭС

Это гибридный проект, в котором плавучая солнечная электростанция дополнит существующий гидроэнергетический проект мощностью 1,08 ГВт. Согласно NTPC, солнечная энергия будет использоваться в течение дня и экономить гидроэнергию, то есть будет использоваться меньше воды.

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"Проект Nam Theun 2-Solar обеспечит чистую, безопасную, надежную и конкурентоспособную электроэнергию, не оказывая серьезного воздействия на окружающую среду и социальную сферу. Концепция водосбережения, которая позволяет превращать переменную солнечную электроэнергию в дополнение к стабильной гидроэлектроэнергии, является инновацией для более надежного производства возобновляемой электроэнергии", – сказал вице-президент EDF в Азии Жан-Филипп Бюиссон.

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Напомним, ранее стало известно, что Азербайджан построит первые морские ветроэлектростанции. Помощь в реализации окажут Всемирный банк (ВБ) и Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу банка.

А в Украине тем временем появился первый промышленный пауэрбанк. С его помощью зеленую электроэнергию можно запасать впрок: