Найпотужніша в світі. На водосховищі в Лаосі побудують плавучу сонячну електростанцію

СЕС працюватиме у зв'язці з гідроелектростанцією Нам Теун 2 і допоможе економити ток, видобутий за допомогою води

Дамба ГЕС Нам Теун 2 / Фото: afd.fr

Французька енергетична компанія Electricide de France (EDF), яка входила в проєкт "Південний потік", побудує плавучу сонячну електростанцію (СЕС) в Лаосі. Її потужність становитиме 240 МВт. СЕС буде розташована на водосховищі гідроелектростанції Нам Теун 2. Проект стане найбільшою гібридною плавучої сонячною електростанцією в світі. Вона буде розміщена на площі 3,2 кв. км водосховища, що становить менше 1% від площі водосховища при повному рівні подачі води.

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Проект реалізується в рамках угоди з федеральним урядом, пишуть Elektrovesti . Компанія, що створена для будівництва та експлуатації об'єкта, називається Nam Theun 2 Power Company Limited (NTPC).

Куди спрямують ток з СЕС

Це гібридний проєкт, в якому плавуча сонячна електростанція доповнить існуючий гідроенергетичний проєкт потужністю 1,08 ГВт. Згідно NTPC, сонячна енергія буде використовуватися протягом дня і економити гідроенергію, тобто буде використовуватися менше води.

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"Проект Nam Theun 2-Solar забезпечить чисту, безпечну, надійну і конкурентоспроможну електроенергію, не надаючи серйозного впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу. Концепція водозбереження, яка дозволяє перетворювати змінну сонячну електроенергію на додаток до стабільної гідроелектроенергії, є інновацією для більш надійного виробництва відновлюваної електроенергії" , – сказав віце-президент EDF в Азії Жан-Філіп Бюіссон.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Азербайджан побудує перші морські вітроелектростанції. Допомогу в реалізації нададуть Всесвітній банк (ВБ) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи банку.

А в Україні тим часом з'явився перший промисловий повербанк. З його допомогою зелену електроенергію можна запасати про запас: