Світ стане "зеленим" у 2050 році? Три сценарії для глобальної енергетики

Щорічна доповідь BNEF показала, що для досягнення вуглецевої нейтральності знадобиться багато зусиль і коштів

Світова енергетика може піти трьома шляхами / Фото: Pixabay, freepik.com

Світова енергетика до 2050 року буде розвиватися за трьома сценаріями – зеленому, сірому і червоному. Всі вони в підсумку призведуть до вуглецевої нейтральності, але різними шляхами:

Червоний сценарій передбачає, що декарбонізація буде забезпечена в насамперед за допомогою ядерної енергетики. Сірий сценарій – зберігається газова і вугільна генерація, тому потрібно масштабне впровадження технологій уловлювання та зберігання вуглецю (CCS). Зелений сценарій – кліматична нейтральність досягається за допомогою потужного розвитку ВДЕ.

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Про це йдеться в щорічній доповіді New Energy Outlook дослідження, який підготували аналітики BloombergNEF (BNEF).

У порівнянні з колишніми роками в BNEF набагато підвищили розмір встановленої потужності сонячних і вітрових електростанцій, необхідних для досягнення кліматичної нейтральності в глобальному масштабі, а також обсяги вироблюваної і споживаної електроенергії в такий майбутньої енергосистемі. У зеленому сценарії вироблення електроенергії повинна перевищити 120 тисяч ТВт-год.

За зеленим сценарієм для досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року буде потрібно:

Вводити 505 ГВт вітрових електростанцій щорічно до 2030 року (в 5,2 рази більше, ніж у 2020 році), а до 2050 року – 816 ГВт в рік в середньому.

Вводити до 2030 року 455 ГВт сонячних фотоелектричних електростанцій щорічно (в 3,2 рази більше, ніж у 2020 році), а за тридцять років до 2050 року 632 ГВт в рік в середньому.

Вводити 245 гігават-годин батарей (систем накопичення енергії) щорічно до 2030 року (в 26 разів більше, ніж у 2020 році).

Продавати 35 мільйонів електромобілів щорічно до 2030 року (в 11 разів більше, ніж у 2020 році).

Щорічно до 2030 року вводити 18 мільйонів теплових насосів.

Знизити до 2030 року вироблення вугільної електроенергії на 72% в порівнянні з рівнем 2019 року і вивести з експлуатації 1417 гігават (приблизно 70%) вугільних потужностей до того ж терміну.

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Щорічні інвестиції в енергетичний сектор, включаючи інфраструктуру, необхідно збільшити більш ніж удвічі, щоб досягти нульового балансу викидів в глобальному масштабі, вважає BNEF. Якщо сьогодні вони становлять приблизно 1,7 трлн доларів в рік, то протягом наступних трьох десятиліть потрібно вкладати приблизно 3,1-5,8 трлн на рік в середньому.

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До 2050 року у всіх сценаріях частка електрики до кінцевому споживанні енергії підвищується до 49% з нинішніх 19%, але виробляється це електрику різними способами.

Нагадаємо, раніше в Кабміні заговорили про вуглецевої нейтральності України до 2050 року. Така мета поки не встановлена офіційно.

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