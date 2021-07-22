Азербайджан побудує перші морські вітроелектростанції: звідки візьмуть гроші

Азербайджан використає водний простір для виробництва електроенергії / Фото: Flickr

Азербайджан планує запустити перші в своїй історії проєкти офшорної вітроенергетики. Допомогу в реалізації нададуть Всесвітній банк (ВБ) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи банку. Про це повідомила представниця IFC в Азербайджані Алія Азімова, передає Angi.

Реклама

Технічний потенціал офшорної вітроенергетики в Азербайджані оцінюється в 157 ГВт. Це величезний потенціал, і реалізуючи його і переходячи від нафти і газу до поновлюваних джерел енергії, країна скоротить викиди парникових газів і знизить вразливість перед мінливими цінами на паливо, вважають в міжнародних організаціях.

Читайте також: Вітроенергетика допоможе будувати мости. Незвичайний план розробили в Ірландії

Ще в квітні IFC підписала меморандум про взаєморозуміння з Міністерством енергетики Азербайджану, відповідно до якого IFC і СБ протягом 9-12 місяців будуть допомагати відомству в оцінці потенціалу морської вітроенергетики і розробці "дорожньої карти" для країни.

Наступний етап цієї співпраці потенційно може включати концептуальну розробку і реалізацію перших проєктів.

Реклама

"Допомагаючи Азербайджану досліджувати і розвивати морську вітроенергетику за участю приватного сектору, IFC і СБ мають намір підтримати енергетичний перехід країни і стимулювати конкуренцію в секторі енергетики", – сказала Азімова.

Раніше ми розповідали про те, як у Великій Британії готуються добувати електроенергію з надр землі.

А в Україні тим часом з'явився перший промисловий повербанк. З його допомогою зелену електроенергію можна запасати на майбутнє: