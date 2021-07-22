Азербайджан построит первые морские ветроэлектростанции: откуда возьмут деньги

Азербайджан использует водное пространство для производства электроэнергии / Фото: Flickr

Азербайджан планирует запустить первые в своей истории проекты офшорной ветроэнергетики. Помощь в реализации окажут Всемирный банк (ВБ) и Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу банка. Об этом сообщила представительница IFC в Азербайджане Алия Азимова, передает Angi.

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Технический потенциал офшорной ветроэнергетики в Азербайджане оценивается в 157 ГВт. Это огромный потенциал, и реализуя его и переходя от нефти и газа к возобновляемым источникам энергии, страна сократит выбросы парниковых газов и снизит уязвимость перед изменчивыми ценами на топливо, считают в международных организациях.

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Еще в апреле IFC подписала меморандум о взаимопонимании с министерством энергетики Азербайджана, в соответствии с которым IFC и ВБ в течение 9-12 месяцев будут помогать ведомству в оценке потенциала морской ветроэнергетики и разработке "дорожной карты" для страны.

Следующий этап данного сотрудничества потенциально может включать концептуальную разработку и реализацию первых проектов.

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"Помогая Азербайджану исследовать и развивать морскую ветроэнергетику с участием частного сектора, IFC и ВБ намерены поддержать энергетический переход страны и стимулировать конкуренцию в секторе энергетики", – сказала Азимова.

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