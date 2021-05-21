"Свет" из недр земли. В Британии появится геотермальная электростанция – как это работает

Бурение в Корнуолле / Фото: Associated Press

В Великобритании во всю идет строительство новаторской геотермальной электростанции, которая поспособствует переходу к зеленой энергетике. 450-тонная исследовательская установка уже начала бурение на глубину 4,5 км.

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Работы ведутся в графстве Корнуолл в рамках проекта Eden, сообщает AP. Бурение, которое продлится пять месяцев, необходимо для проверки потенциальной мощности. В случае успеха и развития подобных проектов тепло, содержащееся в горных породах и воде глубоко под землей, сможет обеспечивать до 20% электроэнергии в Великобритании.

Геотермальная энергетическая установка будет закачивать холодную воду в глубокую скважину, там вода будет нагреваться за счет энергии земли. На поверхность через вторую скважину будет поступать теплоноситель температурой около 180 градусов, а специальный генератор "превратит" это тепло в электроэнергию.

Графика: BBC

"Те, кто выступают против возобновляемых источников энергии, аргументируют это тем, что когда не дует ветер и не светит солнце, начинаются проблемы. Но это (геотермальная станция. – Ред.) обеспечивает энергию 24/7", – заявил основатель Eden Project Тим Смит.

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Чтобы проект дошел до нынешней стадии, понадобилось 10 лет и 24 млн долларов, подсчитали в BBC. Но все же предполагается, что в итоге стоимость геотермальной электроэнергии не будет превышать стоимость тока, полученного с помощью углеродной генерации.

"Когда-то и производство ветровой энергии было довольно дорогостоящим. И все же мы поддерживали его, и нам удалось создать крупнейший в мире сектор ветроэнергетики. Так что, если вы создаете механизмы получения доходов, возможно появление новых отраслей", – оценил перспективы проекта член британского кабмина, президент конференции по климату COP26 Алок Шарма.

Eden Project ведет бурение для создания геотермальной электростанции Видео: Associated Press

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Напомним, в 2015 году правительство Великобритании пообещало полностью прекратить добычу угля в течение десяти лет. Для страны, которая стала пионером в мировой добыче угля, а в 2013 году все еще вырабатывала достаточно "угольной" энергии, чтобы обеспечить электричеством 3 млн жилых домов, это – заметный сдвиг в энергетической стратегии правительства.