Ветроэнергетика поможет строить мосты. Необычный план разработали в Ирландии

Материал, из которого изготовлены лопасти турбин, подходит для строительства мостов / Фото: PxHere, PATRIK STOLLARZ/AFP via Getty Images

Лопасти выведенных из эксплуатации ветряных турбин будут использовать для строительства пешеходных мостов. Такое инновационное решение приняли в Ирландии. Сейчас в Европе, которая ускоряет переход на зеленую энергетику, многие ветряные электростанции выводятся из эксплуатации раньше срока – из-за требований к установке более крупных лопастей, способных производить больше энергии.

Уже к 2025 году только в одной Ирландии будет выведено из эксплуатации около 11 тыс. тонн лопастей турбин. Университет Стратклайда спрогнозировал, что в целом в ЕС и Великобритании количество отходов вырастет до 2 млн тонн к 2050 году.

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Как пишет Euronews, превращение выведенных из эксплуатации лопастей ветряных турбин в мосты – лишь одно из инновационных решений, предлагаемых как способ решения серьезной проблемы утилизации, стоящей перед отраслью.

"Лопасти ветряных турбин чрезвычайно трудно утилизировать. Идеи о том, что с ними делать после того, как их уберут, варьируются от превращения их в горки для детских площадок до переработки их в гранулы для клея и красок", – объясняет Харрисон О'Хара из Skanska Costain Strabag.

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Выбор пал на строительство мостов по той причине, что материал – исключительно прочный, кроме того, у лопастей – полая внутренняя структура, что уменьшает вес. Это позволяет использовать лопасти в качестве основного конструктивного элемента моста.

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Другие проекты перепрофилирования включают строительство опор для линий электропередач и шумозащитных барьеров на шоссе.

Напомним, ранее в Европе был установлен рекорд по суточному производству электроэнергии из ветра. Ветроэнергетика обеспечила 28,9% суточного спроса на электроэнергию.

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