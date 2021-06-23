Рынок земли на подходе. Кто получит первоочередное право на выкуп полей

/ Фото: Сегодня, Кабинет министров Украины

После запланированного на 1 июня запуска рынка земли в Украине первоочередное право на выкуп участков получат те фермеры, которые уже пользуются землей на правах аренды.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Вносим изменения в порядок ведения реестра имущественных прав на недвижимое имущество... Аграрии, которые много лет работают на земле, получат преимущественное право ее выкупа. В то же время, все договоры купли-продажи будут проверяться на соблюдение требований закона", - сказал Шмыгаль.

Он уверен, что свободный рынок земли ускорит экономическое развитие Украины и повысит успешность аграриев.

Ранее Кабмин также утвердил порядок проверки покупателей угодий. Проверку будут проводить нотариусы по нескольким государственным реестрам. Юристы будут уточнять, сколькими гектарами земли уже владеет потенциальный покупатель, чтобы не превышались лимиты.

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Рынок земли в Украине заработает с 1 июля. С этого дня в стране перестанет действовать многолетний мораторий на продажу участков сельскохозяйственного назначения. По расчетам правительства, в первые 3-5 лет работы рынка цены на землю вырастут минимум вдвое.

Впервые мораторий на продажу сельхозземли был принят 18 января 2001 года, когда Рада проголосовала за закон № 2242-III, и продлевался в общей сложности десять раз. Принципиальное решение о снятии запрета на продажу сельхозземли с июля 2021 года приняли весной 2020-го.

Напомним, специалисты не советуют украинцам избавляться от участков (через договоры аренды или другие схемы) до июля, а также просят не спешить с продажей и после открытия рынка земли – гектары будут дорожать постепенно, а не сразу после запуска рынка.

Недавно закон об открытии рынка земли обсудили в студии "Свободы слова Савика Шустера":

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