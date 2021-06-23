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Ринок землі на підході. Хто отримає першочергове право на викуп полів

23 червня 2021 14:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Всі договори купівлі-продажу сільськогосподарських ділянок будуть ретельно перевірятися, запевнив прем'єр-міністр Шмигаль

/ Фото: Сьогодні, Кабинет министров Украины

Після запланованого на 1 червня запуску ринку землі в Україні першочергове право на викуп ділянок отримають ті фермери, які вже користуються землею на правах оренди.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Вносимо зміни в порядок ведення реєстру майнових прав на нерухоме майно ... Аграрії, які багато років працюють на землі, отримають переважне право її викупу. У той же час, всі договори купівлі-продажу будуть перевірятися на дотримання вимог закону", – сказав Шмигаль.

Він упевнений, що вільний ринок землі прискорить економічний розвиток України і підвищить успішність аграріїв.

Раніше Кабмін також затвердив порядок перевірки покупців угідь. Перевірку проводитимуть нотаріуси за кількома державних реєстрів. Юристи будуть уточнювати, скількома гектарами землі вже володіє потенційний покупець, щоб не перевищувались ліміти.

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Ринок землі в Україні запрацює з 1 липня. З цього дня в країні перестане діяти багаторічний мораторій на продаж ділянок сільськогосподарського призначення. За розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.

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Вперше мораторій на продаж сільгоспземлі було прийнято 18 січня 2001 року, коли Рада проголосувала за закон № 2242-III, і продовжувався в цілому десять разів. Принципове рішення про зняття заборони на продаж сільгоспземлі з липня 2021 року прийняли навесні 2020 го.

Нагадаємо, фахівці не радять українцям позбуватися від ділянок (через договори оренди або інші схеми) до липня, а також просять не поспішати з продажем і після відкриття ринку землі – гектари будуть дорожчати поступово, а не одразу після запуску ринку.

Нещодавно закон про відкриття ринку землі обговорили у студії "Свободи слова Савіка Шустера":

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