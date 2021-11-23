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Рынок труда в Украине не стоит на месте: где больше всего работы осенью

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
23 ноября, 11:55
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В течение трех месяцев количество вакансий в регионах менялось, однако, традиционно, лидирует Киев
Рассказываем, где больше всего вакансий
Рассказываем, где больше всего вакансий / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рынок труда в разных городах Украины развит неравномерно, ведь в некоторых регионах есть множество офисов крупных компаний, а в некоторых это редкость. Это касается ресторанов, салонов красоты, фитнес-залов и других мест, где человек может найти работу.

Согласно данным кадрового портала grc.ua, в сентябре большинство вакансий, размещенных на сайте, было от киевских работодателей.

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Что было с рынком труда в сентябре

Традиционно в сентябре больше всего вакансий было в Киеве. На кадровом портале работодатели разместили 5536 вакансий. Это 44,7% всех вакансий на сайте.

На втором городе находится Харьковская область (1079 вакансий и 8,7%) на третьем – Днепропетровская область (1046 вакансий и 8,4%).

В то же время в Одесской области была размещена 651 вакансия – 5,2%, во Львовской области 560 вакансий – 4,5%, в Киевской – 435 (3,5%).

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Где было больше вакансий в октябре

На первом месте – Киев (5636 вакансий – 40,7%). А вот Харьковская и Днепропетровская области поменялись местами. На второй позиции находилась Днепропетровская область – 1279 вакансий (9,2%), на третьей – Харьковская – 1196 вакансий (8,6%).

Меньше всего открытых вакансий было зафиксировано в следующих регионах нашей страны:

  • Хмельницкая область – 116 (0,8%);
  • Луганская область – 109 (0,8%);
  • Черновицкая область – 104 (0,8%).

Как поменялся рынок труда в ноябре

Пока Киев снизил активность по сравнению с предыдущими месяцами (5237 вакансий – 40%) активизировались работодатели в Днепропетровской области – 1530 вакансий (11%). Тройку лидеров закрыла Харьковская область – 1106 вакансий (8,2%).

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Наименьшую активность продемонстрировали работодатели из следующих регионов:

  • Луганская область – 107 (0,8%);
  • Черновицкая область – 94 (0,7%);
  • Тернопольская область – 82 (0,6%).

Пока Киев остается бесспорным лидером, запад Украины демонстрирует низкую активность с точки зрения рынка труда. Донецкая область, несмотря на нестабильную ситуацию в регионе, держится в списке лидеров, а вот Луганская область отстает.

Что будет с рынком труда в 2022 году

В 2021 году работодатели начинают снова набирать людей после снижения уровня неопределенности, связанного с коронавирусом, – реализуется отложенный спрос. Все это способствует тому, что количество открытых вакансий вновь превышает число размещенных резюме.

Как ожидают эксперты, в 2022 году 58% работодателей планируют расширяться, что внушает оптимизм.

"Все будет, конечно же, зависеть от ситуации в экономике. Из-за высокой инфляции расходы домохозяйств растут (+40%), а реальная зарплата сокращается (-2,2%). Боюсь, пока кардинальных изменений по части доходов не ожидается", – объяснил "Сегодня" основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

Как мы писали ранее, в Украине выросло количество трудоустроенных граждан в возрасте от 15 до 70 и теперь составляет 15,8 млн человек. Согласно статистике, в Украине осталось 1,6 млн граждан без работы.

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