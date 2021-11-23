Ринок праці в Україні не стоїть на місці: де найбільше роботи восени

Протягом трьох місяців кількість вакансій у регіонах змінювалася, проте традиційно лідирує Київ

Розповідаємо, де найбільше вакансій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок праці у різних містах України розвинений нерівномірно, адже в деяких регіонах є багато офісів великих компаній, а в деяких це рідкість. Це стосується ресторанів, салонів краси, фітнес-залів та інших місць, де людина може знайти роботу.

За даними кадрового порталу grc.ua, у вересні більшість вакансій, розміщених на сайті, були від київських роботодавців.

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Що було з ринком праці у вересні

Традиційно у вересні найбільше вакансій було у Києві. На кадровому порталі роботодавці розмістили 5536 вакансій. Це 44,7% усіх вакансій на сайті.

На другому місті перебуває Харківська область (1079 вакансій та 8,7%) на третьому – Дніпропетровська область (1046 вакансій та 8,4%).

Водночас в Одеській області була розміщена 651 вакансія – 5,2%, у Львівській області 560 вакансій – 4,5%, у Київській – 435 (3,5%).

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Де було більше вакансій у жовтні

На першому місці – Київ (5636 вакансій – 40,7%). А ось Харківська та Дніпропетровська області помінялися місцями. На другій позиції знаходилася Дніпропетровська область – 1279 вакансій (9,2%), на третій – Харківська – 1196 вакансій (8,6%).

Найменше відкритих вакансій було зафіксовано у таких регіонах нашої країни:

Хмельницька область – 116 (0,8%);

Луганська область – 109 (0,8%);

Чернівецька область – 104 (0,8%).

Як змінився ринок праці у листопаді

Поки Київ знизив активність порівняно з попередніми місяцями (5237 вакансій – 40%), активізувалися роботодавці у Дніпропетровській області – 1530 вакансій (11%). Трійку лідерів закрила Харківська область – 1106 вакансій (8,2%).

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Найменшу активність продемонстрували роботодавці із таких регіонів:

Луганська область – 107 (0,8%);

Чернівецька область – 94 (0,7%);

Тернопільська область – 82 (0,6%).

Поки Київ залишається безперечним лідером, захід України демонструє низьку активність з погляду ринку праці. Донецька область, незважаючи на нестабільну ситуацію у регіоні, тримається у списку лідерів, а от Луганська область відстає.

Що буде з ринком праці 2022 року

2021 року роботодавці починають знову набирати людей після зниження рівня невизначеності, пов'язаного з коронавірусом, – реалізується відкладений попит. Все це сприяє тому, що кількість відкритих вакансій знову перевищує кількість розміщених резюме.

Як очікують експерти, 2022 року 58% роботодавців планують розширюватися, що вселяє оптимізм.

"Все, звичайно ж, залежатиме від ситуації в економіці. Через високу інфляцію витрати домогосподарств зростають (+40%), а реальна зарплата скорочується (-2,2%). Боюся, поки кардинальних змін щодо доходів не очікується", – пояснив "Сьогодні" засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

Як ми писали раніше, в Україні зросла кількість працевлаштованих громадян віком від 15 до 70 і тепер становить 15,8 млн осіб. Згідно зі статистикою, в Україні залишилося 1,6 млн громадян без роботи.