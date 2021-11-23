Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Динамо - Баварія: онлайн Динамо - Баварія: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Ринок праці в Україні не стоїть на місці: де найбільше роботи восени

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
23 листопада, 11:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Протягом трьох місяців кількість вакансій у регіонах змінювалася, проте традиційно лідирує Київ
Розповідаємо, де найбільше вакансій
Розповідаємо, де найбільше вакансій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок праці у різних містах України розвинений нерівномірно, адже в деяких регіонах є багато офісів великих компаній, а в деяких це рідкість. Це стосується ресторанів, салонів краси, фітнес-залів та інших місць, де людина може знайти роботу.

За даними кадрового порталу grc.ua, у вересні більшість вакансій, розміщених на сайті, були від київських роботодавців.

Реклама

Що було з ринком праці у вересні

Традиційно у вересні найбільше вакансій було у Києві. На кадровому порталі роботодавці розмістили 5536 вакансій. Це 44,7% усіх вакансій на сайті.

На другому місті перебуває Харківська область (1079 вакансій та 8,7%) на третьому – Дніпропетровська область (1046 вакансій та 8,4%).

Водночас в Одеській області була розміщена 651 вакансія – 5,2%, у Львівській області 560 вакансій – 4,5%, у Київській – 435 (3,5%).

Реклама

Де було більше вакансій у жовтні

На першому місці – Київ (5636 вакансій – 40,7%). А ось Харківська та Дніпропетровська області помінялися місцями. На другій позиції знаходилася Дніпропетровська область – 1279 вакансій (9,2%), на третій – Харківська – 1196 вакансій (8,6%).

Найменше відкритих вакансій було зафіксовано у таких регіонах нашої країни:

  • Хмельницька область – 116 (0,8%);
  • Луганська область – 109 (0,8%);
  • Чернівецька область – 104 (0,8%).

Як змінився ринок праці у листопаді

Поки Київ знизив активність порівняно з попередніми місяцями (5237 вакансій – 40%), активізувалися роботодавці у Дніпропетровській області – 1530 вакансій (11%). Трійку лідерів закрила Харківська область – 1106 вакансій (8,2%).

Реклама

Найменшу активність продемонстрували роботодавці із таких регіонів:

  • Луганська область – 107 (0,8%);
  • Чернівецька область – 94 (0,7%);
  • Тернопільська область – 82 (0,6%).

Поки Київ залишається безперечним лідером, захід України демонструє низьку активність з погляду ринку праці. Донецька область, незважаючи на нестабільну ситуацію у регіоні, тримається у списку лідерів, а от Луганська область відстає.

Що буде з ринком праці 2022 року

2021 року роботодавці починають знову набирати людей після зниження рівня невизначеності, пов'язаного з коронавірусом, – реалізується відкладений попит. Все це сприяє тому, що кількість відкритих вакансій знову перевищує кількість розміщених резюме.

Як очікують експерти, 2022 року 58% роботодавців планують розширюватися, що вселяє оптимізм.

"Все, звичайно ж, залежатиме від ситуації в економіці. Через високу інфляцію витрати домогосподарств зростають (+40%), а реальна зарплата скорочується (-2,2%). Боюся, поки кардинальних змін щодо доходів не очікується", – пояснив "Сьогодні" засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

Як ми писали раніше, в Україні зросла кількість працевлаштованих громадян віком від 15 до 70 і тепер становить 15,8 млн осіб. Згідно зі статистикою, в Україні залишилося 1,6 млн громадян без роботи.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Популярні за тиждень
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.66

Російський рубль (₽)

0.3564

Євро (€)

30.06

Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Монетний двір
2600 грн за нові два долари
До колекції!
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Соцопитування
Українці назвали причини енергетичної кризи
Розшифровка результатів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,31
19,30
32,99
32,88
31,38
19,57
34,29
31,78
30,06
18,76
35,99
33,18
31,54
19,68
35,99
33,18
31,54
18,97
35,99
33,18
31,54
19,64
36,09
32,20
29,60
18,88
36,97
33,18
34,97
19,87
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти