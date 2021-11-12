Безработных станет меньше? Как 2022 год поменяет украинский рынок труда

Эксперт рассказал "Сегодня", к чему украинцам готовиться в следующем году и как изменились зарплаты в этом

Рассказываем, что ждет рынок труда в 2022 году / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2021 году баланс на рынке труда вновь сместился в сторону соискателя. После того, как из-за карантина в 2020 году люди были вынуждены оставаться внутри страны, уже сейчас у них появилась возможность зарабатывать за границей.

Об этом "Сегодня" рассказал основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

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По его словам, в 2021 году работодатели начинают снова набирать людей после снижения уровня неопределенности, связанного с коронавирусом – реализуется отложенный спрос. Все это способствует тому, что количество открытых вакансий вновь превышает число размещенных резюме.

"Наибольший выбор сейчас у квалифицированных специалистов: они вполне могут получить одновременно порядка трех предложений о работе. Если мы посмотрим данные рекрутинговых сервисов, то увидим, что число вакансий по сравнению с осенью прошлого года выросло в два раза, до более чем 110 тысяч", – говорит Сергей Сароян.

У кого растут зарплаты?

По сравнению с прошлогодними цифрами открытые границы и дефицит работников способствуют росту зарплат вплоть до 30%. Осенью соискатели всегда начинали просить больше денег, но сейчас у них есть объективные причины для своих запросов.

Актуальной проблемой является и вопрос удержания действующий сотрудников. Так как большая часть заробитчан – это представители рабочих специальностей, то именно по ним наблюдается наибольшие цифры по пересмотру зарплат – около 20%, в то время как офисные работники начали получать в среднем лишь на 10% больше. Однако эксперт считает, что это скорее единичные случаи.

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Почему зарплаты сокращаются?

В большинстве своем работники отмечают снижение своих зарплат путем сокращения рабочих часов, либо просто из-за сложной финансовой ситуации в компании. Впрочем, согласно опросам 58% работодателей планируют расширяться в 2022 году, что внушает оптимизм.

"Все будет, конечно же, зависеть от ситуации в экономике. Из-за высокой инфляции расходы домохозяйств растут (+40%), а реальная зарплата сокращается (-2,2%). Боюсь, пока кардинальных изменений по части доходов не ожидается", – говорит Сергей Сароян.

Он считает, что структура найма не сильно меняется. Как и прежде движущими силами являются финансы, агропромышленность и IT. Впрочем, есть и отстающие. Например, фармацевтическая отрасль, которой требовалось большое количество работников в прошлом году, уже не так активно ищет новых людей

Центры занятости будут работать по-новому

Кабинет министров внедряет в Украине новую модель предоставления центрами занятости клиентоориентированных услуг.

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Новая модель работы предполагает внедрение кардинально новых технологий и методов, среди которых в частности, предоставление услуг уже при первом визите в центр занятости и обеспечение обмена данными с органами власти, позволяющее клиентам подавать как можно меньше документов.

Как мы писали ранее, в Украине выросло количество трудоустроенных граждан в возрасте от 15 до 70 и теперь составляет 15,8 млн человек. Согласно статистике, в Украине осталось 1,6 млн граждан без работы.