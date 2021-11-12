Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Мигранты Лукашенко 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Безработных станет меньше? Как 2022 год поменяет украинский рынок труда

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
12 ноября, 12:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперт рассказал "Сегодня", к чему украинцам готовиться в следующем году и как изменились зарплаты в этом
Рассказываем, что ждет рынок труда в 2022 году
Рассказываем, что ждет рынок труда в 2022 году / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2021 году баланс на рынке труда вновь сместился в сторону соискателя. После того, как из-за карантина в 2020 году люди были вынуждены оставаться внутри страны, уже сейчас у них появилась возможность зарабатывать за границей.

Об этом "Сегодня" рассказал основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

Реклама

По его словам, в 2021 году работодатели начинают снова набирать людей после снижения уровня неопределенности, связанного с коронавирусом – реализуется отложенный спрос. Все это способствует тому, что количество открытых вакансий вновь превышает число размещенных резюме.

"Наибольший выбор сейчас у квалифицированных специалистов: они вполне могут получить одновременно порядка трех предложений о работе. Если мы посмотрим данные рекрутинговых сервисов, то увидим, что число вакансий по сравнению с осенью прошлого года выросло в два раза, до более чем 110 тысяч", – говорит Сергей Сароян.

У кого растут зарплаты?

По сравнению с прошлогодними цифрами открытые границы и дефицит работников способствуют росту зарплат вплоть до 30%. Осенью соискатели всегда начинали просить больше денег, но сейчас у них есть объективные причины для своих запросов.

Актуальной проблемой является и вопрос удержания действующий сотрудников. Так как большая часть заробитчан – это представители рабочих специальностей, то именно по ним наблюдается наибольшие цифры по пересмотру зарплат – около 20%, в то время как офисные работники начали получать в среднем лишь на 10% больше. Однако эксперт считает, что это скорее единичные случаи.

Реклама

Почему зарплаты сокращаются?

В большинстве своем работники отмечают снижение своих зарплат путем сокращения рабочих часов, либо просто из-за сложной финансовой ситуации в компании. Впрочем, согласно опросам 58% работодателей планируют расширяться в 2022 году, что внушает оптимизм.

"Все будет, конечно же, зависеть от ситуации в экономике. Из-за высокой инфляции расходы домохозяйств растут (+40%), а реальная зарплата сокращается (-2,2%). Боюсь, пока кардинальных изменений по части доходов не ожидается", – говорит Сергей Сароян.

Он считает, что структура найма не сильно меняется. Как и прежде движущими силами являются финансы, агропромышленность и IT. Впрочем, есть и отстающие. Например, фармацевтическая отрасль, которой требовалось большое количество работников в прошлом году, уже не так активно ищет новых людей

Центры занятости будут работать по-новому

Кабинет министров внедряет в Украине новую модель предоставления центрами занятости клиентоориентированных услуг.

Реклама

Новая модель работы предполагает внедрение кардинально новых технологий и методов, среди которых в частности, предоставление услуг уже при первом визите в центр занятости и обеспечение обмена данными с органами власти, позволяющее клиентам подавать как можно меньше документов.

Как мы писали ранее, в Украине выросло количество трудоустроенных граждан в возрасте от 15 до 70 и теперь составляет 15,8 млн человек. Согласно статистике, в Украине осталось 1,6 млн граждан без работы.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

29.91

Финансовые лайфхаки
Как выгодно и безопасно хранить деньги
Получить экспертные советы
Спецвыпуск
Новая монета - в честь десантников!
Узнай о новой "десятке"
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,89
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,35
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,88
36,97
33,25
34,97
19,47
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять