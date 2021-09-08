Рынок топлива: что будет с ценами на бензин в Украине

Как "Сегодня" рассказали эксперты, высокий сезон потребления автогаза продолжается

Цены на бензин в Украине существенно не изменятся. Коллаж: "Сегодня"

В Украине до конца недели цены на бензин и дизтопливо изменятся, но мало.

Как рассказал сайту "Сегодня" директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, трейдеры эконом-сегмента могут повысить цены вслед за премиум-брендами в пределах 50 коп./л.

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В то же время замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что возможна корректировка в тех сетях, которые по каким-то причинам их не подняли после выходных. Однако таких немного, в основном в глубинке.

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По словам эксперта рынка сжиженного газа Артема Куюна, еще неделю цены на газ сохранят стабильность. Но ожидать их снижения пока не стоит – высокий сезон потребления автогаза продолжается.

Предельные цены на топливо

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В мае этого года на время карантина правительство решило ввести урегулирование цен на не премиальные бензин и ДТ. Такое решение было принято чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

До 13 сентября максимальная розничная цена на "обычный" бензин не должна превышать 30,53 грн/л (+41 коп./л), на "обычный" дизель – 28,69 грн/л (+0,58 грн/л).

Предельная цена включает в себя среднюю стоимость топлива и наценку, размер которой ограничен для дизтоплива не выше 7 грн за литр, а для бензина – не выше 5 грн за литр.

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Ранее мы писали о том, что в Украине в скором времени могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.