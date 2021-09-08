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Ринок пального: що буде з цінами на бензин в Україні

Олександр Панченко Олександр Панченко Оглядач Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
8 вересня, 12:08
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Як "Сьогодні" розповіли експерти, високий сезон споживання автогазу триває
Ціни на бензин в Україні істотно не зміняться. Колаж: "Сьогодні"
Ціни на бензин в Україні істотно не зміняться. Колаж: "Сьогодні"

В Україні до кінця тижня ціни на бензин і дизпальне зміняться, але мало.

Як розповів сайту "Сьогодні" директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, трейдери економ-сегменту можуть підвищити ціни слідом за преміум-брендами в межах 50 коп./л.

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Водночас заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що можливе корегування в тих мережах, які з певних причин їх не підняли після вихідних. Однак таких небагато, загалом у глибинці.

Читайте також: Ринок пального: чому пальне таке дороге, чи буде зниження цін

За словами експерта ринку скрапленого газу Артема Куюна, ще тиждень ціни на газ збережуть стабільність. Але очікувати їх зниження поки не варто – високий сезон споживання автогазу триває.

Граничні ціни на пальне

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У травні цього року на час карантину уряд вирішив ввести врегулювання цін на не преміальні бензин і ДП. Таке рішення було ухвалено щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального і автогазу не регулюється.

До 13 вересня максимальна роздрібна ціна на "звичайний" бензин не має перевищувати 30,53 грн/л (+41 коп./л), на "звичайний" дизель – 28,69 грн/л (+0,58 грн/л) .

Гранична ціна включає в себе середню вартість пального і націнку, розмір якої обмежений для дизпального не вище 7 грн за літр, а для бензину – не вище 5 грн за літр.

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Раніше ми писали про те, що в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині та дизелі.

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