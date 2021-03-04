Рост цен на продукты привлек внимание Кабмина: что будут делать

Шмыгаль заверил, что государственного регулирования на рынке не будет

В Украине нет серьезного роста цен на продукты, хотя некоторые товары дорожают из-за сезонных факторов и "объективных экономических причин". Впрочем, если цены полетят вверх необоснованно, Кабмин будет реагировать на ситуацию.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он заверил: речь идет не о государственном вмешательстве в рынок и введении каких-либо ценовых ограничений.

"Мы будем стимулировать или поддерживать производителей, чтобы увеличить спрос (вероятно, имеется ввиду предложение. – Ред.) там, где есть дефицит, который вызывает скачок цен", - сказал Шмыгаль.

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За текущей ситуацией, по его словам, уже следит Минэкономики.

"Если сравнивать цены год к году и месяц к месяцу, в отдельных группах продуктов есть объективные причины [для подорожания]. Мы их понимаем и знаем как урегулировать, и в ближайшее время это будет сделано. Минэкономики этим сейчас занимается", - уточнил премьер.

Напомним, ранее новости "Сегодня" побывали в магазинах и проверили цены на продукты. О том, что подорожало больше всего, узнавайте из видеосюжета:

Видео: Сегодня

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