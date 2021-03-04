Українська
$ 27,85
33,56
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Рост цен на продукты привлек внимание Кабмина: что будут делать

4 марта, 16:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Шмыгаль заверил, что государственного регулирования на рынке не будет

В Украине нет серьезного роста цен на продукты, хотя некоторые товары дорожают из-за сезонных факторов и "объективных экономических причин". Впрочем, если цены полетят вверх необоснованно, Кабмин будет реагировать на ситуацию.

Реклама

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он заверил: речь идет не о государственном вмешательстве в рынок и введении каких-либо ценовых ограничений.

"Мы будем стимулировать или поддерживать производителей, чтобы увеличить спрос (вероятно, имеется ввиду предложение. – Ред.) там, где есть дефицит, который вызывает скачок цен", - сказал Шмыгаль.

Читайте также: Производство падает, цены растут: в Украине становится все меньше яиц

В тренде
Кредит под 7% дадут не на любую квартиру: список ограничений
Реклама

За текущей ситуацией, по его словам, уже следит Минэкономики.

"Если сравнивать цены год к году и месяц к месяцу, в отдельных группах продуктов есть объективные причины [для подорожания]. Мы их понимаем и знаем как урегулировать, и в ближайшее время это будет сделано. Минэкономики этим сейчас занимается", - уточнил премьер.

Напомним, ранее новости "Сегодня" побывали в магазинах и проверили цены на продукты. О том, что подорожало больше всего, узнавайте из видеосюжета:

Видео: Сегодня

Также узнавайте идеи недорогих и оригинальных подарков на 8 Марта.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

продукты цены Кабинет министров цены на продукты Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)
Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)Экономика
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проезд
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проездЭкономика
Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получит
Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получитЭкономика
В Украине стартовало повышение пенсий: кому и сколько добавят в 2021 году
В Украине стартовало повышение пенсий: кому и сколько добавят в 2021 годуЭкономика
Санкции в действии: закроются ли магазины
Санкции в действии: закроются ли магазины "Спортмастер", O'Stin и другиеЭкономика
Пенсии украинцев повысят на 11%: когда это произойдет
Пенсии украинцев повысят на 11%: когда это произойдетЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять