Курс доллара падает, а цены растут. Почему так происходит?

Иностранная валюта в Украине снова дешевеет – курс доллара упал до минимума за пять месяцев. А вот цены в магазинах все равно растут. Почему так происходит, корреспонденты "Сегодня" спросили у экономистов.

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Крепкая гривня абсолютно не означает, что цены на продукты будут низкими, объясняют эксперты. Устойчивая нацвалюта может разве что немного сдержать инфляцию.

А вот сам по себе рост цен вызван другими причинами. Например, сейчас продукты дорожают, потому что:

импортеры, которые платят за заграничный товар валютой, заранее заложили в цену колебания курса;

отечественные производители вынуждены повышать те цены, которые зависят от урожая зерновых.

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"Украина недособрала 7 млн тонн зерновых, и цены пошли вверх. Сахар подорожал на 35% за год, хлеб – на 9%", – объясняет экономист Олег Пендзин.

Видео: Сегодня

К слову, тенденция к снижению курса доллара останется в силе еще несколько месяцев, считают специалисты.

"Очень благоприятная ситуация на внешних рынках. Товары украинского экспорта – очень дорогие. Плюс сейчас в мире очень много денег, и часть этих денег заходит в украинские ценные бумаги, номинированные в гривне", – говорит экономист Сергей Фурса.

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Покупка иностранцами облигаций может опустить курс доллара к отметке 27,5-27,7 грн, прогнозирует эксперт.

Напомним, по прогнозам экономистов, плохой урожай еще сильнее скажется на стоимости хлеба, который подорожает на 10%. Кроме того, на 30-40% дороже станут овощи.

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