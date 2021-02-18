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Производство падает, цены растут: в Украине становится все меньше яиц

18 февраля, 11:46

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитики назвали две главные причины резкого снижения производства яиц

В Украине падает производство яиц, что толкает вверх и без того высокие цены на этот продукт. В январе-2021 в стране произвели 657 млн шт. яиц, а это на 23% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

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Такие данные предоставили аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Тенденция к уменьшению объемов производства началась еще с сентября 2020 года, а темпы падения при этом ускоряются. Среди главных причин:

В тренде
Производство падает, цены растут: в Украине становится все меньше яиц
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"Уменьшение предложения от промышленных предприятий привело к росту цен на внутреннем рынке. В январе 2021 года средняя цена на яйца выросла на 18%, до 32,31 грн за десяток", - говорят аналитики.

По их прогнозам, в ближайшей перспективе цены на яйца все же стабилизируются, а потом даже начнут падать – по мере того, как с потеплением на рынках будет расти предложение домашних яиц.

Напомним, кроме яиц, плохой урожай зерновых скажется на стоимости хлеба, который подорожает на 10%. Кроме того, на 30-40% дороже станут овощи, предупреждают экономисты.

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