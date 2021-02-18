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Виробництво падає, ціни ростуть: в Україні стає все менше яєць

18 лютого, 11:46

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Аналітики назвали дві головні причини різкого зниження виробництва яєць

В Україні падає виробництво яєць, що штовхає вгору і без того високі ціни на цей продукт. У січні-2021 країні виробили 657 млн шт. яєць, а це на 23% менше, ніж за той же місяць минулого року.

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Такі дані надали аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Тенденція до зменшення обсягів виробництва почалася ще з вересня 2020 року, а темпи падіння при цьому прискорюються. Серед головних причин:

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"Зменшення пропозиції від промислових підприємств призвело до зростання цін на внутрішньому ринку. У січні 2 021 середня ціна на яйця зросла на 18% до 32,31 грн за десяток", – кажуть аналітики.

За їхніми прогнозами, в найближчій перспективі ціни на яйця все ж стабілізуються, а потім навіть почнуть падати – у міру того, як з потеплінням на ринках буде рости пропозиція домашніх яєць.

Нагадаємо, крім яєць, поганий урожай зернових позначиться на вартості хліба, який подорожчає на 10%. Крім того, на 30-40% дорожчими стануть овочі, попереджають економісти.

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