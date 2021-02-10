Продукты дорожают: чем вызван рост цен (видео)

Еда дорожает – только за месяц яйца прибавили в стоимости 10 гривен за десяток, также подскочили цены на овощи и мясо. Еще к одному подорожанию экономисты советуют готовиться перед Пасхой. Почему так стремительно меняются ценники и какими они будут уже вскоре?
В этом для новостей "Сегодня" разбиралась Вера Качмар.
На рынке расчищали снег с двух часов ночи, чтобы покупателям было удобно ходить между рядами. Однако желающих скупиться все равно немного. Кого-то напугала непогода. А некоторых – цены. Продавщица Татьяна Атомась жалуется, что мясо свежее, берут понемногу, ждут покупателей, а их нет, потому что все подорожало.
Покупатели также недовольны – ежедневно все становится дороже: лук и картофель, растительное масло и сахар, больше всего подорожали яйца. А это те продукты, от которых не откажешься.
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Лидером подорожания в этом году стали яйца. В декабре десяток стоил 22 грн, сегодня – более 30. В столичных супермаркетах за сахар, который стоил 19,90 грн за килограмм, теперь дерут 21,30 грн. Морковь прибавила в цене 90 копеек – теперь почти 6 грн. Также подорожали картофель, капуста, лук и тепличные овощи. А вот перец по сравнении с декабрем, наоборот, подешевел – с 90 грн до 78.
Спровоцировал рост цен и малый урожай зерновых. На него сразу же отреагировали животноводство и бакалея.
Заместитель директора Института аграрной экономики Николай Пугачев объясняет:
"Значительно выросли цены на то, что является кормом для животных. Выросли мировые цены в первую очередь. Как следствие, убыточным стало производство яиц. Производство птицы, производство говядины также в 2020 году убыточное".
Немного прибавила в стоимости говядина и курятина. А свинина – наоборот. По сравнению с прошлым годом остаются самыми дешевыми овощи из борщевого набора. Но с середины марта и они поползут вверх.
Экономист Олег Пензин говорит:
"В любом случае будем ждать рост цены на овощи, ведь у нас имеются проблемы с хранилищами, проблемы с хранением. И довольно большой объем урожая просто убегает с рынка, сгнивает".
Эксперты прогнозируют: яйца, хлеб, растительное масло и курятина будут дорожать и в дальнейшем. Ажиотаж подогреет приближение Пасхальных праздников.
Напомним, опрошенные новостями "Сегодня" экономисты дали прогноз, что яйца могут подорожать до 45 гривен за десяток, но после Пасхи цифры на ценниках начнут снижаться.
Также говорилось, что впервые с 2007 года животноводство в Украине стало убыточным. Общие убытки по итогам 2020-го составили 2,9 млрд гривен. Это произошло из-за увеличения себестоимости на 5,7% при росте выручки всего на 0,7%. Соответственно, цены на продукты животного происхождения будут расти.
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