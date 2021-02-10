Продукты дорожают: чем вызван рост цен (видео)

Еда дорожает – только за месяц яйца прибавили в стоимости 10 гривен за десяток, также подскочили цены на овощи и мясо. Еще к одному подорожанию экономисты советуют готовиться перед Пасхой. Почему так стремительно меняются ценники и какими они будут уже вскоре?

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В этом для новостей "Сегодня" разбиралась Вера Качмар.

На рынке расчищали снег с двух часов ночи, чтобы покупателям было удобно ходить между рядами. Однако желающих скупиться все равно немного. Кого-то напугала непогода. А некоторых – цены. Продавщица Татьяна Атомась жалуется, что мясо свежее, берут понемногу, ждут покупателей, а их нет, потому что все подорожало.

Покупатели также недовольны – ежедневно все становится дороже: лук и картофель, растительное масло и сахар, больше всего подорожали яйца. А это те продукты, от которых не откажешься.

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Лидером подорожания в этом году стали яйца. В декабре десяток стоил 22 грн, сегодня – более 30. В столичных супермаркетах за сахар, который стоил 19,90 грн за килограмм, теперь дерут 21,30 грн. Морковь прибавила в цене 90 копеек – теперь почти 6 грн. Также подорожали картофель, капуста, лук и тепличные овощи. А вот перец по сравнении с декабрем, наоборот, подешевел – с 90 грн до 78.

Спровоцировал рост цен и малый урожай зерновых. На него сразу же отреагировали животноводство и бакалея.

Заместитель директора Института аграрной экономики Николай Пугачев объясняет:

"Значительно выросли цены на то, что является кормом для животных. Выросли мировые цены в первую очередь. Как следствие, убыточным стало производство яиц. Производство птицы, производство говядины также в 2020 году убыточное".

Немного прибавила в стоимости говядина и курятина. А свинина – наоборот. По сравнению с прошлым годом остаются самыми дешевыми овощи из борщевого набора. Но с середины марта и они поползут вверх.

Экономист Олег Пензин говорит:

"В любом случае будем ждать рост цены на овощи, ведь у нас имеются проблемы с хранилищами, проблемы с хранением. И довольно большой объем урожая просто убегает с рынка, сгнивает".

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Эксперты прогнозируют: яйца, хлеб, растительное масло и курятина будут дорожать и в дальнейшем. Ажиотаж подогреет приближение Пасхальных праздников.

Видео: Сегодня

Напомним, опрошенные новостями "Сегодня" экономисты дали прогноз, что яйца могут подорожать до 45 гривен за десяток, но после Пасхи цифры на ценниках начнут снижаться.

Также говорилось, что впервые с 2007 года животноводство в Украине стало убыточным. Общие убытки по итогам 2020-го составили 2,9 млрд гривен. Это произошло из-за увеличения себестоимости на 5,7% при росте выручки всего на 0,7%. Соответственно, цены на продукты животного происхождения будут расти.

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