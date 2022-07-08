Российский Газпромбанк избавится от зарубежной "дочки" – ищут инвестора

Финансовое учреждение из РФ рассматривает несколько сценариев развития банка

Еще один российский банковский филиал продают за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Газпромбанк рассматривает несколько "стратегических" вариантов развития своей дочерней компании в Швейцарии – Gazprombank (Switzerland) Ltd.

Как сообщили на сайте иностранного банка, такое решение принял их единственный акционер – АО "Газпромбанк", расположенный в России.

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"Акционер изучает потенциальные стратегические варианты будущей деятельности Банка. Эти варианты включают, но не ограничиваются им, потенциальное отчуждение выбранных активов или продажу бизнеса в целом", – отметили в швейцарской "дочке" Газпромбанка.

До конца третьего квартала 2022 года планируется завершить процесс стратегического анализа и найти инвестора, которому и продадут банк, если такое решение окончательно примут.

Дочерняя компания одного из основных российских банков в Швейцарии работает с корпоративными клиентами. С октября 2020 года она получила разрешение от правительства по надзору за финансовыми рынками и совершению операций со счетами корпоративных и других клиентов в криптовалютах.

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Поскольку Россия начала полномасштабную войну в Украине, под санкции Запада попал Газпромбанк, упустивший возможность привлекать капитал. В мае подсанкционными лицами стали и главные менеджеры финучреждения.

В июне швейцарскую "дочку" решил продать российский Сбербанк – операцию планируют завершить к середине июля. Дочерняя компания банка в Казахстане также будет продана.

В компании Альфа-Банка

Сбербанк и Газпромбанк теперь присоединятся к компании Альфа-Банка из РФ, на который наложили экономические ограничения еще в конце апреля. Альфа-Банк связывают с выходцем из Украины, бизнесменом Михаилом Фридманом. Из-за санкций "дочка" этого банка в Нидерландах – Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank, ATB) – объявила себя банкротом.

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В банке отметили, что санкции Великобритании и США "привели к операционным трудностям". Речь идет о том, что большинству контрагентов было сложно поддерживать банк. Следовательно, 22 апреля окружной суд Амстердама признал ATB обанкротившимся.

Финансовое учреждение обслуживало почти 23 тыс. клиентов, в основном нидерландцев и немцев. Государство обещает возместить вкладчикам ATB до 100 тысяч евро каждому благодаря системе гарантирования вкладов Нидерландов.

По предварительной информации владелец пытался продать ATB, но это оказалось проблематичным. Другие европейские банки также не хотели принимать переводы из банка из-за страха перед санкциями.

"Сегодня" ранее писали, что российские наемники, воюющие в Украине, получают зарплаты через Газпромбанк, а также рассказывали, почему акции "Газпрома" резко летят ко дну.