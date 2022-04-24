Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Санкции в действии: "дочка" российского Альфа-Банка стала банкротом

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 15:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из-за экономических ограничений, наложенных на российскую компанию, ее "дочка" столкнулась с "операционными трудностями"
В Нидерландах обанкротился ATB
В Нидерландах обанкротился ATB / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Нидерландах банкротом был признан Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank, ATB). Банк есть дочерней компанией русского Альфа-Банка.

Как сообщили в Центробанке Нидерландов (DNB), соответствующее решение принял 22 апреля окружной суд Амстердама.

Реклама

Финансовое учреждение обслуживало почти 23 тыс. клиентов – в основном нидерландцев и немцев. Государство обещает возместить вкладчикам ATB до 100 тысяч евро каждому в рамках системы гарантирования вкладов Нидерландов.

Фридман в минусе

Конечным бенефициарным владельцем ATB является Михаил Фридман, находящийся под западными санкциями российский миллиардер.

В дочерней компании Альфа-Банка РФ опубликовали пост о том, что "санкции Великобритании и США вызвали операционные затруднения". Речь идет о том, что большинству контрагентов было сложно поддерживать банк.

Реклама

По предварительной информации, владелец пытался продать ATB, но это оказалось проблематичным. Другие европейские банки также не хотели принимать переводы из банка из-за страха перед санкциями.

Санкции против России

В начале апреля США ввели очередной пакет санкций против России и его граждан. В списке оказались Сбербанк, Альфа-Банк, а также дочери Владимира Путина и Сергея Лаврова, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин и члены Совбеза РФ.

Мосбиржа моментально отреагировала на изменения, акции одного из главных российских банков резко упали. В тот же день цены снизились на 4,5%.

Реклама

Еще раньше удар по Альфа-Банку нанесла Великобритания, которая заморозила активы банка из РФ. Учреждение было одним из главных частных кредиторов России, поддерживало торговлю и пыталось выйти также на рынок кредитования малого и среднего бизнеса.

"Дочка" российского банка не единственная обанкротилась. Первым о своем банкротстве заявил оператор "Северного потока-2". Евросоюз также планирует ввести санкции против российских энергоресурсов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,83 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять