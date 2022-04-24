Санкции в действии: "дочка" российского Альфа-Банка стала банкротом

Из-за экономических ограничений, наложенных на российскую компанию, ее "дочка" столкнулась с "операционными трудностями"

В Нидерландах обанкротился ATB / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Нидерландах банкротом был признан Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank, ATB). Банк есть дочерней компанией русского Альфа-Банка.

Как сообщили в Центробанке Нидерландов (DNB), соответствующее решение принял 22 апреля окружной суд Амстердама.

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Финансовое учреждение обслуживало почти 23 тыс. клиентов – в основном нидерландцев и немцев. Государство обещает возместить вкладчикам ATB до 100 тысяч евро каждому в рамках системы гарантирования вкладов Нидерландов.

Фридман в минусе

Конечным бенефициарным владельцем ATB является Михаил Фридман, находящийся под западными санкциями российский миллиардер.

В дочерней компании Альфа-Банка РФ опубликовали пост о том, что "санкции Великобритании и США вызвали операционные затруднения". Речь идет о том, что большинству контрагентов было сложно поддерживать банк.

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По предварительной информации, владелец пытался продать ATB, но это оказалось проблематичным. Другие европейские банки также не хотели принимать переводы из банка из-за страха перед санкциями.

Санкции против России

В начале апреля США ввели очередной пакет санкций против России и его граждан. В списке оказались Сбербанк, Альфа-Банк, а также дочери Владимира Путина и Сергея Лаврова, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин и члены Совбеза РФ.

Мосбиржа моментально отреагировала на изменения, акции одного из главных российских банков резко упали. В тот же день цены снизились на 4,5%.

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Еще раньше удар по Альфа-Банку нанесла Великобритания, которая заморозила активы банка из РФ. Учреждение было одним из главных частных кредиторов России, поддерживало торговлю и пыталось выйти также на рынок кредитования малого и среднего бизнеса.

"Дочка" российского банка не единственная обанкротилась. Первым о своем банкротстве заявил оператор "Северного потока-2". Евросоюз также планирует ввести санкции против российских энергоресурсов.