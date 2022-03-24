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Газпромбанк и Альфа-Банк: Великобритания заморозила российские активы

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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24 марта, 12:05
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В Соединенном Королевстве продолжают наносить экономические удары по банкам России из санкционного списка
Российские активы в Великобритании недоступны оккупантам
Российские активы в Великобритании недоступны оккупантам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Деньги за российскую нефть и газ могут не дойти до получателя – все из-за очередных санкций от Великобритании в отношении активов финучреждений РФ.

Как пишет Reuters, на этот раз ограничения наложили на Газпромбанк и Альфа-Банк, а также заморозили активы государственной судоходной компании "Совкомфлот".

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Упомянутые банки и компания находились в перечне 59 физических и юридических лиц из России, на которые наложили санкции страны Запада из-за начала войны в Украине.

В Газпромбанк поступает наибольшее количество денег за российские энергоносители. Альфа-Банк является одним из основных частных кредиторов РФ.

Санкции против России

После вторжения России в Украину, на страну-агрессора посыпались мощные экономические санкции. В частности, Великобритания запретила какие-либо транзакции с российским Центробанком и Минфином. Впоследствии аналогичные меры были введены Южной Кореей. В то же время в США ввели ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

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Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в Украине достаточно ресурса для обеспечения нужд граждан, но есть проблема из-за обстрелов инфраструктуры. Для сдерживания оккупантов он убеждает страны ЕС ввести эмбарго на нефть и газ из РФ, отключить все ее учреждения от SWIFT, дожать санкциями Центробанк и заморозить деньги за энергоресурсы на Escrow-счетах.

"Сегодня" писали также об основных потребителях нефти из России. В список входят:

  • болгарский Neftochim Burgas, принадлежащий ЛУКОЙЛу;
  • немецкий Miro, которым частично владеет "Роснефть";
  • немецкий Pck Schwedt, 54% которого владеет "Роснефть";
  • немецкий Leuna, которым владеет TotalEnergies;
  • греческий Hellenic Petroleum;
  • итальянский ISAB, принадлежащий ЛУКОЙЛу;
  • венгерская нефтяная группа MOL;
  • польский PKN Orlen, готовящийся прекратить сотрудничество с РФ;
  • датский Zeeland Refinery, частично принадлежащий ЛУКОЙЛу;
  • нидерландский Rotterdam Refinery;
  • индийский Hindustan Petroleum;
  • индийский Indian Oil.

Результат влияния санкций на Россию может быть заметен не сразу, однако уже через месяц страна оказалась на грани дефолта. На полках продуктовых магазинов ощутимый дефицит товаров, правительство вводит запреты на экспорт, а международные компании бегут с рынка. В то же время торговые центры готовятся к полному краху, хотя и пытаются быстро переориентироваться на Азию.

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