Російський Газпромбанк позбудеться закордонної "доньки" – шукають інвестора

Фінансова установа з РФ розглядає кілька сценаріїв розвитку ситуації

Ще одну російську банківську філію продають за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Газпромбанк розглядає кілька "стратегічних" варіантів розвитку своєї дочірньої компанії у Швейцарії – Gazprombank (Switzerland) Ltd.

Як повідомили на сайті іноземного банку, таке рішення ухвалив їхній єдиний акціонер – АТ "Газпромбанк", що розташований у Росії.

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"Акціонер вивчає потенційні стратегічні варіанти майбутньої діяльності Банку. Ці варіанти включають, але не обмежуються ним, потенційне відчуження обраних активів або продаж бізнесу в цілому", – зазначили в швейцарській "доньці" Газпромбанку.

До кінця третього кварталу 2022 року планують завершити процес стратегічного аналізу та знайти інвестора, якому й продадуть банк, якщо таке рішення остаточно ухвалять.

Дочірня компанія одного з головних російських банків у Швейцарії працює з корпоративними клієнтами. Від жовтня 2020 року вона отримала дозвіл від уряду на нагляд за фінансовими ринками та здійснення операцій з рахунками корпоративних та інших клієнтів у криптовалютах.

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Оскільки Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, під санкції Заходу потрапив Газпромбанк, який втратив можливість залучати капітал. У травні підсанкційними особами стали й головні менеджери фінустанови.

У червні швейцарську "доньку" вирішив продати російський Сбербанк – операцію планують завершити до середини липня. Дочірня компанія банку в Казахстані також буде продана.

У компанії Альфа-Банку

Сбербанк та Газпромбанк тепер приєднаються до компанії Альфа-Банку з РФ, на який наклали економічні обмеження ще в кінці квітня. Альфа-Банк пов’язують з вихідцем з України, бізнесменом Михайлом Фрідманом. Через санкції "донька" цього банку в Нідерландах – Амстердамський торговий банк (Amsterdam Trade Bank, ATB) – оголосила себе банкрутом.

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У банку зазначили, що санкції Великої Британії та США "спричинили операційні труднощі". Мовиться про те, що більшості контрагентів було складно підтримувати банк. Відтак, 22 квітня окружний суд Амстердама визнав ATB збанкрутілим.

Фінансова установа обслуговувала майже 23 тис. клієнтів, здебільшого нідерландців та німців. Держава обіцяє відшкодувати вкладникам ATB до 100 тис. євро кожному завдяки системі гарантування вкладів Нідерландів.

За попередньою інформацією, власник намагався продати ATB, але це виявилось проблематичним. Інші європейські банки також не хотіли приймати перекази з банку через страх перед санкціями.

"Сьогодні" раніше писали, що російські найманці, які воюють в Україні, отримують зарплати через Газпромбанк, а також розповідали, чому акції "Газпрому" різко скотились на дно.