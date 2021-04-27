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Россия ускорилась с "Северным потоком – 2": к трубоукладке присоединилось второе судно

27 апреля, 13:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Трубоукладчик "Академик Черский" начал работы в территориальных водах Дании. В Nord Stream 2 AG рассчитывают на скорое завершение строительства

Российское судно "Академик Черский" начало укладку в водах Дании газопровода "Северный поток – 2", который построен уже на 95%. Баржа "Фортуна" при этом не остановила работы по укладке труб. То есть газопровод теперь строят два судна одновременно.

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Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на заявление оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG. Информацию также подтверждает сайт отслеживания судов Vesselfinder. По его данным, "Академик Черский" находится в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море.

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", – сообщили в Nord Stream 2 AG.

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По подсчетам компании, уложить осталось около 120 км "Северного потока – 2". Россия рассчитывает, что газопровод будет достроен в первой половине 2021 года.

Напомним, строительство газопровода было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство возобновилось силами российских судов. В феврале 2021 года баржа "Фортуна" приступила к работам в водах Дании.

Уже в мае США могут объявить о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток – 2". Сейчас американские власти отслеживают, против кого следует вводить санкции за участие в проекте. Последний раз ограничения расширяли в конце февраля.

Украина продолжает выступать категорически против завершения российского проекта:

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строительство газопровод судно Nord Stream 2 Северный поток 2 Академик Черский Фортуна

Источник: Сегодня

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