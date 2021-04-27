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Росія прискорилася з "Північним потоком – 2": до укладання труб приєдналося друге судно

27 квітня, 13:48

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Трубоукладач "Академік Черський" почав роботи в територіальних водах Данії. У Nord Stream 2 AG розраховують на швидке завершення будівництва

Російське судно "Академік Черський" почало у водах Данії укладання газопроводу "Північний потік – 2", який побудований уже на 95%. Баржа "Фортуна" при цьому не зупинила роботи з укладання труб. Тобто газопровід тепер будують два судна одночасно.

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Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на заяву оператора проекту, компанії Nord Stream 2 AG. Інформацію також підтверджує сайт відстеження судів Vesselfinder. За його даними, "Академік Черський" знаходиться в районі данського острова Борнхольм у Балтійському морі.

"Після успішного проходження морських випробувань судно "Академік Черський" приступило до трубоукладальних робіт у винятковій економічній зоні Данії" , – повідомили в Nord Stream 2 AG.

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За підрахунками компанії, укласти лишилося близько 120 км "Північного потоку – 2". Росія розраховує, що газопровід буде добудований в першій половині 2021 року.

Нагадаємо, будівництво газопроводу було зупинено в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Але з грудня 2020 року будівництво відновилося силами російських судів. У лютому 2021 року баржа "Фортуна" приступила до робіт в водах Данії.

Уже в травні США можуть оголосити про нові санкції стосовно газопроводу "Північний потік – 2". Зараз американська влада відслідковує, проти кого слід вводити санкції за участь у проекті. Останнього разу обмеження розширювали в кінці лютого.

Україна продовжує виступати категорично проти завершення російського проекту:

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будівництво газопровід судно Nord Stream 2 Північний потік 2 Академік Черський Фортуна

Джерело: Сьогодні

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