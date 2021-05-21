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Республиканцы против Байдена. В Сенате США потребовали вернуть санкции против "Северного потока – 2"

21 мая, 10:40

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Сенаторы уверены, что решение Госдепа и администрации президента США развяжет руки Путину и ударит по безопасности всей Европы

Байден отказался от санкций против управителя "Северного потока - 2"

Байден отказался от санкций против управителя "Северного потока - 2" / Фото: REUTERS/Leah Millis, Reuters/Maxim Shemetov

В Сенате США зарегистрировали законопроект, который предлагает вернуть санкции против Nord Stream 2 AG – компании-оператора трубопровода "Северный поток – 2", а также ее гендиректора Маттиаса Варнига. Документ представили 14 республиканцев в ответ на то, что Госдеп направил в Конгресс обоснование о снятии санкций против Nord Stream 2.

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Закон также должен распространить санкции на субподрядчиков от любой организации, работающей на газопроводе, сообщил The Hill. Авторы законопроекта резко раскритиковали решение администрации Байдена.

"Рискуя ослабить позиции США в мире, администрация Джо Байдена соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Владимиру Путину контроль над нашими союзниками в Европе", – заявил сенатор Кевин Крамер.

По словам Крамера, "трубопровод Путина должен быть остановлен". Именно для этого он предложил Сенату поддержать законопроект.

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Фото: коллаж "Сегодня" / REUTERS / Pixabay / Pexels

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что нельзя остановить проект, который почти готов.

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В Украине ожидаемо не поддержали такое решение администрации президента США. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что реализация российского проекта "Северный поток – 2" будет означать поражение американской дипломатии.

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