Республіканці проти Байдена. У Сенаті США зажадали повернути санкції проти "Північного потоку – 2"

Сенатори впевнені, що рішення Держдепу і адміністрації президента США розв'яже руки Путіну та вдарить по безпеці всієї Європи

Байден відмовився від санкцій проти управителя "Північного потоку - 2" / Фото: REUTERS/Leah Millis, Reuters/Maxim Shemetov

У Сенаті США зареєстрували законопроєкт, який пропонує повернути санкції проти Nord Stream 2 AG – компанії-оператора трубопроводу "Північний потік – 2", а також її гендиректора Маттіаса Варніга. Документ представили 14 республіканців у відповідь на те, що Держдеп направив до Конгресу обґрунтування про зняття санкцій проти Nord Stream 2.

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Закон також повинен поширити санкції на субпідрядників від будь-якої організації, що працює на газопроводі, повідомив The Hill. Автори законопроєкту різко розкритикували рішення адміністрації Байдена.

"Ризикуючи послабити позиції США у світі, адміністрація Джо Байдена погоджується з помилковою стратегією Німеччини, яка дасть Володимиру Путіну контроль над нашими союзниками в Європі", – заявив сенатор Кевін Крамер.

За словами Крамера, "трубопровід Путіна повинен бути зупинений". Саме для цього він запропонував Сенату підтримати законопроєкт.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що не можна зупинити проєкт, який майже готовий.

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В Україні очікувано не підтримали таке рішення адміністрації президента США. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що реалізація російського проєкту "Північний потік – 2" означатиме поразку американської дипломатії.