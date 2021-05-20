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Поражение дипломатии США: Кулеба о достройке "Северного потока – 2"

20 мая, 20:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Министр иностранных дел Украины рассказал о последствиях отказа США от санкций против российского газопровода

Кулеба прокомментировал отмену санкций против "Северного потока - 2"

Кулеба прокомментировал отмену санкций против "Северного потока - 2"

Реализация российского проекта "Северный поток-2", против которого США решили отменить санкции, будет означать поражение американской дипломатии.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ".

"Официальная позиция США остается неизменной. Они считают, что "Северный поток-2" является плохим проектом и ненужным проектом. И они пытаются, как они утверждают, остановить этот проект – просто менее конфликтным способом", – сказал министр.

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По мнению Кулебы, возможно, администрация Байдена избрала "более гибкий способ помешать реализации проекта".

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена санкций США против "Северного потока – 2" может быть большой геополитической победой РФ.

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