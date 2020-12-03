Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживут

Каждого работающего украинца могут заставить откладывать себе деньги на старость. В парламенте уже лежит законопроект о накопительной пенсионной системе. Однако авторы продумали не все. Почему некоторые работодатели просто не выживут и не помогут людям обеспечить "счастливое пенсионное будущее" – разбирались корреспонденты "Сегодня".

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26-летний Владислав работает баристой. Но на что жить в старости – не задумывается. Но вскоре Владиславу и всем, кто работает, придется все-таки заботиться о деньгах на потом.

Парламент хочет изменить пенсионную систему. Это второй уровень – накопительного страхования, объясняет председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова.

Вы будете свои собственные средства отчислять на свое пенсионное обеспечение. То есть, с каждой зарплаты придется отдавать часть специальным пенсионным фондам. Для нас с вами – самый маленький вклад – один процент от заработка, работодатель всегда платит на 1 процент больше. То есть – минимум 2 процента.

Руководитель кафе, где работает Владислав – не в восторге. Для него это дополнительные расходы.

"Очень печально, если честно. Так как мы даём рабочие место. Пытаемся, чтобы наши люди работали, развивались. И тут уже со стороны государства нас давят снова же", – жалуется руководитель столичной кофейни Ростислав Залевский.

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Новая пенсионная система хоть актуальна, но должна быть реальной, говорят сами нардепы.

"Решает проблемы накопления, но при этом очень большую нагрузку даёт на плечи бизнеса", – говорит нардеп Муса Магомедов.

"Не ценой нагрузки на бизнес. Потому что сегодня и так предприятиям, субъектам хозяйствования чрезвычайно трудно в нынешних экономических условиях", – говорит Алексей Гончаренко, нардеп из фракции "Европейской солидарности".

Эксперты говорят – если вводить новые платежи, то следовало бы урезать взносы в старые фонды.

"Мы уменьшаем на соответствующий процент единый социальный взнос, например на 2 процента. И соответственно 1 процент, мы уменьшаем налог на доход физлиц. И таким образом мы не увеличиваем налогообложение ни одних, ни других, это с одной стороны. Но с другой стороны вводим механизм второго уровня пенсионного обеспечения", – объясняет экономический эксперт Василий Фурман.

А еще нужны гарантии, что негосударственные пенсионные фонды учтут инфляцию в течение всех последующих лет и переиндексируют взносы. Пока этого в законопроекте нет, поэтому деньги могут превратиться в бумагу. К тому же, люди должны быть уверены, что частный фонд не исчезнет вместе с деньгами – убежден экс-министр экономики Тимофей Милованов, который уже давно собирает себе на пенсию.

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"Государство должно четко на таком рабочем уровне отработать, чтобы они были прозрачные, некоррумпированные и чтобы им доверяли. Недостаточно просто сделать хороший фонд. Еще нужно все общество убедить, что данный фонд работает хорошо, чтобы к нему появилась доверие", – считает Тимофей Милованов, министр экономики (август 2019 – март 2020).

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Однако некоторые разбираться в пенсионной системе не хотят – не верят.

"Я не зарабатываю столько денег, чтобы платить налоги, ещё куда-то вкладывать в фонды. Лучше свой бизнес какой-то развивать", – говорит бариста Владислав Кухта.

Как развивать идею изменения пенсионной системы, чтобы деньги будущих пенсионеров приумножались, депутаты, чиновники, бизнес и простые украинцы должны еще договориться. И прописать много механизмов. Ведь и для людей, и компаний новые правила должны быть выгодными и реальными. И чтобы Владислав и такие, как он, в это верили.

Видео: Сегодня

Напомним, в Украине продолжаются попытки запустить накопительную пенсионную систему.

Теперь Кабмин предложил ввести профессиональные накопительные пенсии для отдельных категорий людей до 35 лет и тех, кто имеет право на льготные пенсии. Правительство предлагает Раде три профессиональных пенсионные программы.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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