Через 15 лет Украина не сможет платить пенсии. Как выбрать надежный накопительный фонд?

Выйти на пенсию и жить на минималку – такая судьба ждет почти всех украинцев. Уже через 15 лет государство не сможет выплачивать пенсии. Об этом открыто говорит премьер-министр Денис Шмыгаль. Главная причина – уменьшение количества трудоспособного населения, следовательно, и выплат в Пенсионный фонд. Все – и правительство, и эксперты, – в один голос советуют позаботиться о пенсии смолоду. Сколько надо откладывать, чтобы обеспечить себе старость, и как не потерять свои деньги, выяснили новости "Сегодня".

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Те, кто работают неофициально, в будущем могут вообще рассчитывать только на социальную помощь, прогнозируют в пенсионном фонде. При этом государственной накопительной системы в Украине пока нет. Впрочем, деньги откладывать можно в негосударственные фонды. Они работают по следующей схеме.

Предположим, вам около 30. И если следующие 30 лет ежемесячно отдавать в накопительный фонд по 500 гривен, то на пенсию вы выйдете с 300 тысячами гривен. И вам будут выплачивать примерно полторы тысячи в месяц. Если же откладывать по тысяче, то ежемесячная выплата составит 3000 гривен. А вот, чтобы встретить старость с миллионом, нужно откладывать по 2000 гривен. Тогда и пенсия будет около 6,5 тысяч гривен.

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Как убедиться, что фонд вашими деньгами не обанкротится, а все сэкономленное не исчезнет вместе с ним, мы спросили у директора компании, которая ведет бухгалтерию 17-ти негосударственных накопительных учреждений.

"Существует норма закона, которая запрещает признавать такой фонд банкротом. Его основная задача сохранить средства от инфляции. Если он при этом еще и прибыль – это очень хорошо", – отмечает Юрий Бурков, директор компании по обслуживанию негосударственных пенсионных фондов.

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Сейчас в Украине действует 56 негосударственных накопительных фондов. Собирать себе на пенсию лучше в том, где много клиентов, активы составляют более чем 10 миллионов гривен, а само учреждение существует на рынке более семи лет.

Напомним, ранее мы разбирались в том, какое нас ждет повышение пенсий в 2021 году. Рост выплат будет происходить в пять этапов и затронет 5 миллионов пенсионеров.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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