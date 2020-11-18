В Украине хотят ввести три программы накопительных пенсий

В Украине продолжаются попытки запустить накопительную пенсионную систему. Теперь Кабмин предложил ввести профессиональные накопительные пенсии для отдельных категорий лиц до 35 лет и тех, кто имеет право на льготные пенсии.

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Соответствующий проект закона согласовал Кабинет министров, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Теперь документ передадут парламенту.

Правительство предлагает Раде три профессиональные пенсионные программы:

Право на получение пенсионных выплат после 50 лет при наличии страхового стажа от 25 лет, из него на работе на вредных профессиях (так называемый "список №1") от 10 лет у мужчин и наличия страхового стажа от 20 лет, из него на работе на вредных профессиях от 7,5 лет у женщин. Работодателям придется дополнительно к 22% ЕСВ платить еще 15%. Право на получение пенсии после 55 лет и наличия страхового стажа от 30 лет, из него на работе по "списку №2" от 12,5 лет у мужчин и наличия страхового стажа от 25 лет, из него на работе по спискам №1 и №2 от 10 лет у женщин. 7% дополнительного ЕСВ для работодателей. Возможность добровольно вступить в негосударственный пенсионный фонд на условиях, определенных в коллективных договорах и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет. "Добавка" в ЕСВ – от 3% по согласованию с работниками.

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Также документ предлагает:

до полного перехода на накопительную систему финансировать выплаты за счет страховых взносов. Их будут уплачивать работодатели за счет повышенной ставки ЕСВ;

ввести принцип "пенсионные средства ходят за участником": люди будут самостоятельно выбирать негосударственный пенсионный фонд, в который будут направляться страховые взносы через Пенсионный фонд;

ввести для лиц до 35 лет, которые до даты введения уплаты страховых взносов получили не менее трети необходимого стажа на работах, дающих право на льготную пенсию, право на перечисление средств в солидарную систему;

ввести авторизацию негосударственных пенсионных фондов.

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Напомним, что, по задумке правительства, в результате пенсионной реформы украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной. То есть главным новшеством может стать введение трехуровневой пенсионной системы, как принято в большинстве развитых стран:

первый уровень – государственная солидарная система (работает в Украине сейчас);

второй уровень – государственная накопительная система (пытаются запустить);

третий уровень – частные пенсионные фонды (работают в Украине, но не пользуются особой популярностью из-за слабого регулирования и недоверия граждан).

А пока накопительную систему не ввели, украинцы могут добровольно пользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов. О том, как выбрать надежный, узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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