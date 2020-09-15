Расходы на обслуживание Зеленского хотят повысить в полтора раза – проект бюджета

Госуправление делами в целом получит на 33% больше, чем в этом году, говорится в документе

Зарегистрированный в Верховной Раде под номером 4000 проект госбюджета на 2021 год предусматривает 1,26 млрд гривен на финансирование программы обслуживания и обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и Офиса президента. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте парламента.

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Эта сумма на 39%, или в 1,4 раза, больше, чем была в 2020 году, – 912,4 млн гривен.

Кроме того, в целом финансирование Госуправления делами, которое в числе прочего занимается и средствами на обслуживание президента, предусмотрено в проекте бюджета на 2021 год на уровне 3,21 млрд гривен. Эта сумма превышает показатели 2020 года на 33%.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, сколько денег выделят на борьбу с коронавирусом в 2021 году. По словам министра, в смете уже предусматриваются средства на закупку вакцины.

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Как известно, Бюджетный кодекс предусматривает, что проект государственной сметы на следующий год должен быть внесен в Верховную Раду не позднее 15 сентября. Первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. В парламенте уже заверили, что бюджет-2021 будет принят вовремя и без "бюджетных ночей".

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